Mario Irivarren revela el tierno gesto que tuvo Ivana Yturbe con él

El modelo Mario Irivarren fue uno de los finalistas del concurso "Mister EEG" que se realizó en la última edición de “Esto es Guerra” y causó revuelo con sus declaraciones sobre la notoria motivación que le daba su expareja, la modelo Ivana Yturbe.

La ‘Princesita Inca’ hizo claros gestos de coqueteo cuando vio a Mario desfilar por la pasarela del concurso. Al referirse a los ademanes de su exenamorada, el popular ‘Calavera Coqueta’ esbozó una sonrisa y, de manera irónica, indicó que Ivana solamente se estaba rascando la barbilla. Además, comentó que sintió una buena energía por parte de “Los Guerreros”, el equipo rival al que pertenece Ivana.

Mario Irivarren sorprendió al revelar que en el pasado Ivana Yturbe le dio clases de modelaje. El integrante de “Los Combatientes” no tuvo problemas en agradecer el apoyo de la modelo para integrar la lista de los finalistas de la competencia. "Anteriormente me ha dado un par de clases, hace unos años me dio unos consejos, por eso llegué a los finalistas", indicó el chico reality a las cámaras de “América Espectáculos”.

Durante la presentación del “Mister EEG”, Ivana Yturbe lució un anillo que llamó la atención de sus compañeros. Al ser consultado sobre este tema, Mario descartó por completo ser la persona que había obsequiado el objeto a la ‘Princesita Inca’. “No (se lo regalé), debe ser algún detalle que le han dado por ahí”, comentó.

Por otro lado, Mario Irivarren habló sobre el veredicto del “Míster EEG”. El chico reality aseguró que consideraba que Austin Palao había ganado justamente la competencia. "Creo que el veredicto fue justo”, afirmó.

Además, mencionó que le gustaría que se realice una edición femenina con la misma temática del concurso para que las integrantes del reality puedan lucirse. “Me gustaría que haya un mix de "Esto es Guerra". Sería lindo ver a las chicas en bikini y traje de gala", señaló.