Jimmy Santi reaparece en redes tras someterse a delicada cirugía [VIDEO]

Jimmy Santi volvió a sus redes sociales, luego de estar ausente por casi una semana. El popular 'Chin chin' confesó haber pasado por el quirófano, pero esta vez para evitar que una afección a los ojos le perturbe la visibilidad.

"Bueno, después de casi una semana de estar silencioso en mi facebook, hoy lo reabro para contarles que mi silencio se debió a que fui operado de mis ojos, me extirparon unas nacientes cataratas y me implantaron unos lentes infraoculares, que han mejorado mi visión en un ochenta por ciento,y ya no tendré la necesidad de usar anteojos", se lee parte del extenso mensaje que dejó Jimmy Santi.

Santiago Farfan Holguin, nombre real del intérprete, publicó algunas fotografías en su perfil de Facebook, donde además agradeció al profesional que lo atendió.

"Agradezco profundamente al doctor que me atendió, quien se encargó de operarme con tanta maestría y profesionalismo, que ahora me a devuelto la visión de nuestro maravilloso mundo en que vivimos, gracia maestro y amigo por tan gentil trato", manifestó Jimmy Santi.

En las instantáneas se puede apreciar al artista con accesorios idóneos de un paciente que espera ser ingresado al quirófano. También lució un primer plano de su rostro, para mostrar el resultado de sus vistas, las cuales dieron una apariencia de "ojo de pez".

En tanto, sus incondicionales de redes sociales no dudaron en pronunciarse sobre el particular con algunos mensajes: "Recupérate pronto, muchas bendiciones", "Salud y bendiciones para ti", " Me da mucha alegría, querido Jimmy", "Bendiciones, un gusto saber que todo haya salido bien".

Así como Melcochita, Jimmy Santi es uno de los personajes de Chollywood que se ha sometido a varias cirugías estéticas, de las cuales solo algunas han sido reveladas por sus mismos protagonistas.

