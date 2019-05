“Antes no me acercaba a la televisión”

“Estoy en la edad de admirar a mis alumnos”, comenta Roberto Ángeles, una de las principales figuras del teatro peruano que ahora estrenó una obra escrita por él y producida por uno de sus exalumnos. Juergues, centrada en una reunión de amigos, tiene frases que hacen alusión a la homofobia, el machismo y el racismo. Inicialmente se estrenaría en el De Lucía. “Son conversaciones que no se pueden tener con los hijos. Con Lucía (Irurita) somos amigos, pero ella es la dueña del teatro y tiene que tener una política cultural. La entendí perfectamente, leyó la obra y me dijo: ¡es muy lisurientaaa! (sonríe)”.

Antes de hablar de Juergues, ¿por qué tiene en la entrada de su casa el afiche de Respira (la obra que casi fue vetada en el 2009)?

Es preciosa. Respira se va a volver a montar esta vez en el Teatro Marsano, producida por Osvaldo Cattone. Debemos estrenarla más o menos la segunda semana de octubre. Estoy tratando de que el elenco sea el mismo. ¿Quiénes ya aceptaron? Leonardo Torres y Javier Echevarría.

¿Qué no le gustó a la dirección de la sala de ese entonces?

Bueno, concretamente que Jesucristo sea presentado con humor y con ideas revolucionarias. Y también que se mostrara una insinuación de un sacerdote a un niño.

¿Omitieron algo del texto?

No, ella (la presidenta del teatro) pidió que se pusiera un aviso de que no se solidarizaban con los contenidos. Eso no hizo otra cosa que generar localidades agotadas (sonríe).

Ahora que ya se estrenó San Bartolo, Orlando... ¿qué propone Juergues?

Son jóvenes que han podido ir a los mejores colegios, todos han ingresado a la universidad, son profesionales y tienen su camioneta (sonríe). Porque siempre se critica que las faltas en nuestro medio las cometen las personas de clase media baja, personas que no han tenido recursos, pero creo que eso no es así. Y para balancear el conflicto, está este personaje inspirado en mi alumno (un abogado).

¿Es el idealista?

Sí, carga una tremenda responsabilidad en un entorno con mucha facilidad para no cumplir los contratos y para no cumplir la palabra. Creo yo que la falta es mayor cuando lo comete alguien habiendo tenido una mejor educación y solvencia económica.

¿Uno de los personajes tiene algo de usted?

En mi vida he cometido muchos errores, de todo tipo: personales y profesionales. He tenido gestos de soberbia y yo diría que hasta de irresponsabilidad. Ha sido parte de mi proceso y he visto también estos tropiezos en compañeros. Entonces lo que nos corresponde a los mayores es tratar de que las nuevas generaciones no comentan esos errores. Creo que en el teatro lo estamos logrando.

Por cierto, ¿cómo tomó las denuncias en el Ensad?

Son mis amigos y no me corresponde juzgar. Si es verdad que han cometido eso, que lo haga la justicia, la policía. Es difícil, prefiero no opinar.

¿A qué errores frecuentes se refería?

Antes un actor era contratado y a veces ensayando incluso llegaba otra propuesta y abandonaba el proyecto. O, yo por ejemplo, no me acercaba a la televisión, como si fuera una cosa de menor calidad, ¡eso era una tontería! Justamente, si es un actor con condiciones y acepta, aporta al trabajo de las telenovelas o a la conducción de programas.

Es director y responsable de generaciones de actores, ¿intentó actuar alguna vez?

¡Noo! (lanza una carcajada), soy malísimo. Dirán: “pero cómo hace ese señor que no tiene condiciones para actuar para formar actores”. ¡No es lo mismo! Mis profesores me hicieron ver que efectivamente no funcionaba (risas).

Me decía que lo conmovía mucho la obra A ver un aplauso. ¿Piensa en escribir sobre alguien de nuestra historia?

Esa obra nos hacía reír y llorar, nuestra realidad es así, de payasos, es un chiste y a la vez es terrible. ¿Qué personaje? Vladimiro Montesinos, no me quiero ir a sus delitos, sino al inicio, de dónde se forma. Me atrae mucho el universo de la juventud, la relación padre-hijo. Algo le debe haber faltado o algo le han hecho, alguna explicación tiene que haber. Porque quiero que la gente entienda que podemos llegar a ser perversos y asesinos, pero hemos tenido la posibilidad de no serlo. Vamos a ver cómo me sale. ❖