Fabio Agostini se convierte en Leslie Shaw y baila "La faldita" [VIDEO]

Fabio Agostini sorprendió como Leslie Shaw en "En boca de todos" y causó más de una carcajada en los espectadores. Su rubia cabellera y el movimiento de su falda de colores cautivaron el set de televisión.

El ex chico reality regresó para cumplir un reto más en el concurso de imitación, esta vez, le tocó interpretar a la cantante peruana Leslie Shaw, esto como parte de la dinámica "El doble perfecto".

A través de sus redes sociales, Fabio Agostini compartió el proceso al que tuvo que someterse para tener el look tal cual como luce la cantante de "La faldita".

Pasó por horas de maquillaje donde le aplicaron labial, le rizaron las pestañas y hasta polvo. También exhibió imágenes del ensayo de la coreografía para la presentación. Sin duda, la expareja de Mayra Goñi demostró no tener vergüenza de imitar a una mujer.

Su cuerpo bien ejercitado sobresalía del vestuario, pero ello no le impidió mover sus caderas al ritmo del exitoso tema que está rompiendo las listas de reproducción en el extranjero.

Leslie Shaw disfrutó el minuto a minuto de la presentación y decidió compartir el video en las redes sociales, no pudo aguantar la risa y admitió que le encantó: "¡Qué está pasando! Igualita, la peluca todo, me encanta".

Por otro lado, su ex compañero de competencia Israel Dreyfus imitó a la cantante Ana Carina, ambos compartieron momentos divertidos antes de cámaras así lo difundió Agostini en su cuenta oficial de Instagram.

Pero esta no sería la primera vez que el modelo se viste de mujer en público. En Halloween de 2018, sorprendió en las redes con una foto de su disfraz. Fabio Agostini se vistió de Mayra Goñi, en ese entonces era su novia, ante las críticas que recibió él contestó contundente.

"La gente dice 'oye cómo te atreviste a disfrazarte de mujer, eso sí que es tener personalidad'. A mí me da igual, yo sé muy bien lo que me gusta. Me quise disfrazar de mujer y la pasé increíble, me divertí un montón", expresó.