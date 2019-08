Vico C alarma a sus fans con dramático mensaje tras salir del coma [VIDEO]

Seguidores están a la expectativa de la recuperación del artista. El cantante puertorriqueño Vico C ya descansa en su casa luego de haber sido internado de emergencia en el Hospital San Cristóbal tras sufrir un paro respiratorio y permanecer en un coma inducido.

A través de su cuenta de Instagram Luis Armando Lozada Cruz, verdadero nombre de la artista, se dirigió a todos aquellos que se preocuparon por su saludos.

"A quienes enviaron sus palabras de preocupación y cariño, gracias. Fueron instrumento vital en el aspecto de la importancia que tiene el sentir compañía en momentos duros. Y gracias a quienes con fe oraron por mí. Fueron instrumento vital para que se materializara un milagro y aquí estoy con vida. He confirmado que es cierto lo que algunos allegados me han dicho durante años; que quizás sabía que la gente me ama pero no cuánto", escribió en su red social.

"De lo que no saben en cuanto a lo sucedido, me urge aclarar que lo que ingerí no era ilegal. Pero sí peligroso, como pudimos ver. No digo el tipo de medicamento que fue, pues no quiero despertar la curiosidad de quienes buscan lo más fuerte solo para vacilar un rato", agregó.

El día que lo internaron

El rapero Vico C fue ingresado de urgencia durante la madrugada del domingo 19 de mayo. "El filósofo del rap" participó en el Festival del Güiro en Peñuelas, la noche del sábado. Al terminar el show, el artista se fue con su esposa Sonia Torres a cenar, sin embargo, empezaron los síntomas y tuvieron que llevarlo a un nosocomio de emergencia, informó NoticiasYa Orlando.

El hijo del cantante, Armando Lozada, solicitó en las redes sociales una oración para su padre. Sonia Torres ha confirmado que Vico C estuvo en un coma inducido por aproximadamente 24 horas mientras le hacían los exámenes correspondientes para poder determinar la causante de las convulsiones que sufrió.

¿Quién es Vico C?

Vico C es un compositor y cantante estadounidense. Al poco tiempo de su nacimiento (1971), suu familia decidió volver a Puerto Rico.

Alcanzó la fama gracias a sus canciones como: "La recta final", "Viernes 13", "Tony Presidio", "Desahogo", "Bomba para afincar", "Humolandia" y "Saboréalo".

Sonia Torres ha confirmado que Vico C estuvo en un coma inducido por aproximadamente 24 horas, mientras le hacían los exámenes correspondientes para poder determinar la causante de las convulsiones que padeció.

Y saben que ... gracias a Dios, HAY VICO PA’ LARGO RATO...



Agradezco a todos sus mensajes, sus oraciones, agradezco a los médicos, al personal del hospital que se porto de maravilla, a mi familia, pero principalmente a Dios que siempre me acompaña. — Vico C (@VicoC_) 22 de mayo de 2019

El cantante estadounidense de rap Vico C ganó gran popularidad a nivel internacional gracias a su tema "Me Acuerdo".