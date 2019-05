Neymar acusado por no cumplir deuda con su hijo [VIDEO]

¿Neymar es un mal padre? El futbolista mantiene una deuda por más de ocho años y aparentemente se niega a cumplir con su deber. En Instagram es criticado duramente.

La justicia brasileña acaba de dictar una orden de cumplimiento de pago contra el delantero del PSG, por no haber cancelado el costo del parto de su hijo Davi Lucca.

En 2011, nació el primogénito del crack en el Hospital São Luiz de São Paulo y por este servicio debia de desembolsar 46 000 reales, que transformados a euros superan los 10 000.



Según el medio brasileño UOL, Neymar se enfrascó en un juicio para determina si canceló o no la deuda, debido a que el médico y dueño del establecimiento de salud, Herbert Kramer alega que este no canceló el dinero acordado.



Cuando el futbolista se iba a convertir en padre por primera vez junto a su novia de aquel entonces, Carolina Dantas, acudieron al hospital en Brasil y recibieron un tratamiento especial desde que se enteraron del embarazo.



Desde el 2016, que el delantero de PSG recibió la sentencia para cancelar en su totalidad la deuda por parte de la justicia de Brasil, pero a la fecha la defensa legal del futbolista sólo ha dilatado el proceso.



"Cerré un día antes, fui al Hospital São Luiz, sin hablar de que me quedé el miércoles, jueves y viernes a su disposición. Me llevé un médico auxiliar y una enfermera", manifestó el médico que trató el nacimiento del hijo de Neymar.

