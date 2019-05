Beto Ortiz sorprende a Coto Hernández al comparar su sexualidad con la chanfainita

En el reciente adelanto de "El valor de la verdad" de Coto Hernández, Beto Ortiz puso en jaque a su invitado del temido sillón rojo.

El presentador fue directo con el costarricense y comparó su sexualidad con unas de las delicias criollas de nuestra vasta gastronomía, la chanfainita.

¿Por qué Beto Ortiz comparó la chanfainita con la sexualidad de Coto Hernández? De acuerdo con el examigo de Erick Sabater, él no podría tener una erección con un hombre. Ante la sorprendente afirmación, el conductor de Latina le preguntó lo siguiente: "¿Cómo sabes?".

En tanto, el modelo y excompañero de Michelle Soifer respondió de inmediato que "primero que nada nunca ha probado". "¿Te gusta la chanfainita?", insistió Beto Ortiz. Coto Hernández, con evidente desorientación, expresó que no sabía a qué se refería con su pregunta.

En ese mismo contexto, Beto Ortiz no se quedó de brazos cruzados e insistió con el tema dejando entrever que Coto Hernández estaría mintiendo.

"No la has probado, entonces no puedes decir si te gusta", indicó el presentador de "El valor de la verdad".

En modo de sarcasmo, Beto Ortiz pidió que trajeran un plato de chanfainita para invitarle al costarricense. "Ya no puedes decir nunca he probado. Ya probaste", manifestó luego que su panelista probara el platillo.

¿Sexualidad de Coto Hernández es como la chanfainita?