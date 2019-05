Paula Arias y su expareja son captados juntos tras escándalo de infidelidad [VIDEO]

Paula Arias y su ex pareja fueron captados juntos en un local con su menor hija . Al parecer, ambos habrían limado asperezas tras la difusión del 'ampay' que dejó en evidencia la infidelidad de Tomás Medrano y causó el fin de su relación.

Se recuerda que Paula Arias envió un comunicado a través de su cuenta de Instagram donde anunció su separación definitiva del padre de sus hijos.

"Después de las imágenes que difundió el programa de Magaly Medina, quiero dar a conocer que he decidido dar por culminada mi relación sentimental con el padre de mis dos hijas, Tomas Medrano, quien no solo me faltó el respeto a mi persona, sino también lo hizo con nuestro hogar, donde vivíamos con nuestras dos pequeñas. ", escribió Paula Arias.

En otra linea del texto, ella afirma que rechaza todo tipo de engaño e infidelidad, además, en varias de sus entrevistas a los medios negó dar una nueva oportunidad a su expareja.

"Rechazo tajantemente todo tipo de engaño, mentira e infidelidad, que no solo me ha afectado emocionalmente, sino también psicológicamente", escribió la líder de Son Tentación en ese entonces.

Sin embargo Paula Arias y Tomás Medrano habrían dejado atrás los rencores por un gran motivo que unió sus vidas, su menor hija.

En las imágenes se observa a se observa a la pareja de padres juntos en la casa de ella con otros familiares. La salsera y el exfutbolista mantuvieron una relación por cinco años que dio fruto a tres hijos, la menor acaba de cumplir seis meses. Fue este el motivo de la celebración y reunión de ambos.

Al respecto, la salsera Paula Arias envió un mensaje al programa de ATV: "Esto es muy personal, íntimo, en serio, qué más quieren, yo no estoy ni estaré nunca más con esa persona".

Cabe recordar que en el polémico 'ampay' que separó a la pareja, se pudo ver a Tomás Medrano saliendo de un hostal de Lince junto a otra mujer.