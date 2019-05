Flavia Laos responde a detractor que la acusó de usar "sustancias" para obtener su figura

A través de Instagram, la actriz Flavia Laos continúa recibiendo una serie de críticas en las fotos que comparte para lucir su espectacular figura en diminutos trajes; sin embargo, recientemente la modelo fue acusada por uno de sus detractores, quien afirmó que consumía "sustancias" para tener su contorneada figura.

Ante la fuerte revelación, Flavia decidió no quedarse callada y respondió el ataque, dejando en claro que ella mantiene una buena alimentación y realiza ejercicios durante varias horas en el gimnasio para conservar sus curvas de infarto, pese a que en más de una ocasión han afirmado que se sometió a más de una operación.

"Mucha dieta, mucho suplemento, mucho diurético y con temor también podría decir que anabólicos. Por el ancho de tus hombros, tu cambio en la forma de tu quijada. Etc etc. Ya bonetes la chica tierna que terminó América Kids con unos cachetes hermosos. Que no importaba si estuviera fitness, eras una belleza desde siempre, ahora te ves bien pero anti natural", fue la fuerte crítica que recibió, pero no quedó sin respuesta.

Flavia no se quedó callada y dejó en claro que no necesita de ese tipo de sustancias para verse bien, ya que tiene mucha dedicación a las rutinas de ejercicio y cuidados con su salud. "No, querido, todo es comida y gimnasio... sí usé en algún momento esas cosas (te hablo de año y medio atrás) y reboté 10 kg. Mi único pre workout es o un shot de café o un Redbull sin azúcar y quemadores nada de nada", sentenció la modelo.

Como se recuerda, Flavia Laos confesó que había pasado por el quirófano en dos oportunidades, ya que se operó la nariz y se sometió a un aumento de busto; sin embargo, hace unas semanas tuvo que quitarse los implantes porque atentaban contra su salud.

Las operaciones de Sheyla y Flavia

Ambas comentaron en televisión que se habían sometido a varias intervenciones para resaltar su belleza. Flavia Laos tuvo que retirarse los implantes en los senos porque sintió que se veían muy grandes y que no iban de acuerdo a su tamaño.