Laura Bozzo rogó a Dios ser bonita

Laura Bozzo siempre se ha mostrado como una mujer fuerte y que no se calla nada. Sin embargo, hubo una época en que la polémica presentadora se vio sumamente vulnerable al ser cuestionada por su apariencia físico.

Bozzo, quien radica en México desde hace varios años, contó los terrible momentos que pasó cuando era una niña al ser víctima del bullying.

"Soy una persona que siempre está librando guerras. Siempre en una persona hay sus lados oscuros, los problemas con la comida que yo he tenido, algunos problemas de depresión. Mi autoestima fue muy destruida en la época escolar, cuando a ti te hacen bullying y tienes que esconderte en el baño, llorando, porque nadie te quiere, te marca para siempre, tengo guerras todo el tiempo con esto de la autoestima", contó Bozzo en una extensa entrevista para el porta Infobae.

Asimismo, la 'abogada de los pobres' reveló que en su niñez rogó ser bonita. "Había momentos en el colegio donde yo me arrodillaba, me tapaba la cara y decía ‘Señor, Dios, si realmente existen los milagros cámbiame la cara, hazme bonita’, añadió.

Para lidiar con la depresión, Laura sintió que las pastillas no eran una solución y optó por el psicoanálisis, pues sus problemas de autoestima y la muerte de su abuelo la llevaron a padecer de anorexia cuando era adolescente.

Tras superar sus problemas de autoestima, Laura resaltó que lo más valioso que tiene es su inteligencia, ya que eso no se compara con nada.

"A mí me pueden quitar el dinero, el amor, me pueden quitar todo, pero tengo una cosa: neuronas y eso no se inyecta, no es silicona y no lo puedes comprar, con esto se nace", comentó.

Ningunea a conductora

Laura Bozzo se pronunció sobre el conflicto con la presentadora Rocío Sánchez Azuara y aunque no quiso ahondar en el tema, le mandó un claro mensaje a la periodista.

"Yo hablo de lo mío, de lo que hago y ese es mi consejo, nadie tiene que estar hablando de otra persona para tener un titular. Ella señala que es periodista, eso no me interesa. Yo soy doctora en Derecho, en Ciencias Políticas, criminóloga. Le deseo que le vaya bien. Para pelear se necesitan dos y yo, Laura Bozzo, elijo a mis enemigos, nadie me elige a mí", aclaró.

Rompe su silencio sobre escándalo en aeropuerto

La conductora señaló que el conflicto que se armó en el aeropuerto de México se debió a un mal entendido. Bozzo aseguró que el problema vino cuando me quisieron quitar la cartera donde estaban sus documentos.

Habla sobre el hombre que le robó el corazón