Tilsa Lozano asegura que Magaly Medina ya no funciona en televisión [VIDEO]

Magaly Medina arremetió contra Tilsa Lozano al llamarla "chismosa de quinta" por hablar sobre un presunto ampay de su pareja. Como era de esperarse, la conductora de Panamericana no se quedó de brazos cruzados tras recibir el ataque y respondió con fuerza, dejando en claro que su formato ya no funciona en la televisión peruana.

"Me parece que está un poco picona, porque si ella es una profesional del periodismo del espectáculo, cosa que no lo es, debería saber que los profesionales somos así", dijo Magaly Medina a un medio local, afirmando que solo siembra rumores como la congresista Yeni Vilcatoma.

Por su parte, Tilsa Lozano dejó en claro que solo intentó poner un ejemplo sobre el trabajo de los conductores de espectáculos, y no pensó que provocaría que la pelirroja se pique. "Yo no lo tomo personal, si yo tuviese un ampay del notario también lo sacaría. Para empezar, yo no soy la productora de mi programa, ella sí. El que se pica, pierde", dijo para las cámaras.

La exvengadora afirmó que desde la entrevista donde ambas se enfrentaron, su carrera terminó en picada. "No lo va a superar jamás, porque desde que pasó eso su carrera se fue en picada. Después tuvo un programa donde solo hacía dos puntos de ráting y que yo sepa, ahora no le está yendo nada bien", sentenció la animadora de eventos.

"Combate hacía mejor ráting, era una inversión más barata de lo que están invirtiendo en ella", dijo la conductora, quien afirmó que es Magaly quien ya no funciona en la televisión, debido a que los formatos para televisión ya cambiaron. "Ella volvió a lo que tenía antes, pero ya pasó", sentenció Tilsa, quien entre risas afirmó que su formula hubiera funcionado mejor si la contrataba a ella.