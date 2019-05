Laura Bozzo arremete contra Vicente Fernández tras comentario homofóbico

Laura Bozzo salió con todo al oír las polémicas declaraciones de Vicente Fernández, quien adujo que no recibiría trasplante de hígado si el donante era una persona homosexual.

"Yo nunca recibiría un trasplante de nada de un homofóbico, esos son enfermos no los gays. No es enfermo ser gay, no es enfermo tener una opción sexual diferente. ¿Sabes quiénes son los enfermos? Los homofóbicos", manifestó Laura Bozzo.

En ese contexto, algo más relajada, la presentadora de televisión expresó que adora a Vicente Fernández, pero que no es partidaria de quedarse callada cuando oye este tipo de comentarios desatinados, los cuales generan odio y temor hacia la comunidad LGBT.

"Lo amo, Vicente es el rey, pero creo que se equivocó grandemente, y dar un mensaje como ese, hace que la gente que lo ama y lo admira diga.¡Ah, es malo, es enfermo! ", aseveró.

En otro momento, Laura Bozzo comentó sobre el polémico incidente que vivió en una conocida aerolínea.

"Voy a confesarles algo que nadie sabe. Yo tengo claustrofobia, la gente que me conoce sabe que yo le tengo pavor en viajar en avión. El motivo fue que querían sacarme la cartera para ponerla en otro lado. Tú la pones en otro lado y se cae todo", argumentó la 'abogada de los pobres'.

"Si tú ves el video, ahí no hay gritos, ni escándalo ni nada, porque no es mi estilo. En mi vida haría escándalo y menos en un avión", acotó.

Laura Bozzo sanjó el tema e indicó que los medios exageraron el momento que le ha servido como un presagio de lo que pudo haber sucedido si viajaba en esa aerolínea.

Laura Bozzo encara a Vicente Fernández tras comentarios homofóbicos