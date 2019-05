"El wasap de JB": Dayanita revela que pasó hambre y frío antes de llegar a la TV

Dayanita, actriz cómica de "El wasap de JB", ha logrado tener mayor popularidad gracias a la oportunidad que le dieron en el programa que dirige y produce Jorge Benavides a través de las pantallas de Latina.

La incorporación de la intérprete transexual al programa cómico se dio luego que Danny Rosales expusiera el talento de la joven en televisión y en redes sociales.

"Los chicos gays sí pueden tratar de conseguir un trabajo, pero las cosas son más difíciles para las mujeres trans. Hay demasiada discriminación. Yo he trabajado hasta de cobradora de combi, y quizá no he recibido maltrato del público, pero otras chicas sí, porque no somos bien vistos por la gente", reveló Dayanita.

"La mayoría de chicas trans se dedican a la vida fácil. Yo quisiera que eso cambie totalmente, porque por culpa de algunas a todos nos tildan y nos meten en el mismo saco", manifestó la actriz de "El wasap de JB".

Además, la actriz cómica indicó que ha pasado hambre, frío y miserias antes de llegar a la televisión.

"Mis primeros (...) Lo que tuve que pasar es hambre, frío, miserias, la gente no puede darnos un trabajo", indicó la intérprete de 'sorpresheyla' en la entrevista con Mónica Cabrejos.

En ese contexto, la actriz de "El wasap de JB" expresó que le encanta hacer el papel de 'sorpresheyla' y del 'espartano', pese a que en un inicio no se sentía bien hacer un papel de hombre, porque implicaba hacer algo que a ella no le hacía sentir bien.

En redes sociales, Dayanita es conocida por sus mensajes virales que hacen reír a más de uno, el cual empieza con su peculiar voz de mujer trans y culmina con una versión más masculina en su locución, tal como lo demostró en la entrevista con Mónica Cabrejos.

"El wasap de JB": Dayanita admite que aún hay discriminación para las mujeres trans