Hija de Alejandra Guzmán furiosa porque familia no la apoya como cantante [FOTOS]

La polémica hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán, Frida Sofía, sigue generando titulares ahora por asegurar que ningún miembro de la familia Pinal –uno de los clanes de artistas más influyentes en México- la apoya en su lanzamiento como cantante.

La modelo e influencer de Instagram, reveló hace unos días el primer extracto de su canción "Ándale", de estilo urbano, que trabajó junto al músico electrónico, Zach Hall.

Sin embargo, la respuesta en redes sociales no se hizo esperar, y mientras que la mayoría de sus 871 mil seguidores la apoyó incondicionalmente, felicitándola, otro porcentaje la atacó y cuestionó sobre los recientes escándalos en los que se ha visto envuelta con su madre, Alejandra Guzmán, y su prima Michelle Salas, hija del Sol de México, Luis Miguel.

Según sus detractores, Frida Sofía, estaría aprovechando el destape del triangulo surgido entre su madre, Alejandra Guzmán y su ex pareja, el modelo y actor Christian Andrade; para poder publicitar su carrera como cantante.

Ante ello, la joven de 27 años no tuvo reparos en asegurar que ningún familiar la apoyó en su proyecto musical. Esto en una clara referencia a su abuela, Silvia Pinal, conocida por su teleserie “Mujer, casos de la vida real”; su tía Sylvia Pasquel, actriz de las telenovelas “Yo amo a Juan Querendón” y “Mi destino eres tú”; y su propia madre la cantante Alejandra Guzmán.

“Mucha gente está especulando que todo este drama que ha pasado entre las Pinal es el porqué de mi lanzamiento. ¡Y con toda la razón lo es! Pero no es porque ellas me hayan apoyado… ¡ya quisiera! Pero no, este proyecto lleva años y es algo que he logrado sola sin apoyo de ningún “familiar” en este medio. Sí, he decidido lanzarme sola y a lo que me tenga el destino. Si tuve que vomitar mentiras, veneno y traición porque fue un nudo en la garganta para poder cantar (sic)”, detalló Frida Sofía.