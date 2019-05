Magaly Medina arremete contra Tilsa Lozano y la compara con Yeni Vilcatoma [VIDEO]

Magaly Medina no se quedó de brazos cruzados ante la presunta amenaza de Tilsa Lozano, quien dejó entre ver que podría sacar un ampay de su esposo. La conductora de ATV no dudó en comparar a la exvegadora con Yeni Vilcatoma, a quien tildó "chismosa de quinta" por ventilar comentarios sobre personajes sin tener alguna prueba de ello.

Como se recuerda, la conductora de Panamericana Televisión soltó algunos rumores sobre el notario Alfredo Zambrano, provocando una fuerte reacción de la periodista, quien la retó para que exponga el material que tiene y aseguró que se trata de una persona "picona" y "chismosa", ya que buscaría vengarse por el ampay que hicieron contra 'Miguelón'.

"Me parece que está un poco picona, porque si ella es una profesional del periodismo del espectáculo, cosa que no lo es, debería saber que los profesionales somos así", manifestó Magaly para el Trome, además dejó en claro que nunca se ofendería si sacan algo de una persona cercana a su familia, ya que ella es la creadora del "ampay televisivo".

"Lo que pasa que como ella no es una periodista, amenaza sembrando rumores, está como la Vilcatoma, chismosa de quinta. Ella lo que tiene que hacer es pedirle a su equipo de periodistas, porque ella no lo es, que investiguen. Que deje de amenazar y lo ponga al aire, porque ni a mí ni a mi esposo nos causa intranquilidad", dejó en claro la pelirroja, quien asegura que si en algún momento el notario falla en la relación, no dudaría en "chotearlo públicamente".

Según Magaly Medina, tomaría la decisión de dejar a su esposo por la infidelidad, pero también por "bruto" ya que mantiene una relación con un personaje público.