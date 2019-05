Humor y versatilidad

Santiago Segura es uno de los actores más emblemáticos de España, recordado por protagonizar la saga Torrente. También es director, actor de doblaje, guionista de historietas y, por si fuera poco, tiene tres premios Goya, el llamado ‘Óscar latinoamericano’.

El presentador de la última edición de los Premios Platino, junto con Cecilia Suárez, anuncia su próxima película, donde cuenta con la actriz peruana Wendy Ramos, a quien considera una de las mejores de nuestro país.

La película se llama Padre no hay más que uno y cuenta la historia de un matrimonio con cinco hijos. Un día, la mamá decide tomarse unas vacaciones sin esposo ni hijos y ante ese panorama, al ‘jefe de familia’ le tocará vivir más de una situación disparatada.

Actor, productor, escritor, presentador. ¿Qué te falta hacer?

Me gustaría ser gigoló (ríe), pero solo es una idea porque la sociedad no lo ve con buenos ojos. Ya en serio, mi mamá me decía ‘El que mucho abarca, poco aprieta’ y que todo lo haría mal. No le hice caso. Pero antes de morir vio que no me iba tan mal y se fue satisfecha.

Tienes tres Goya. ¿Qué tan importantes son los premios para un actor o no les das importancia?

Me gustan los premios pero no muero por ellos. En España y Latinoamérica pese a tener el idioma en común nos falta esa fuerza como industria que sí tiene el cine norteamericano y eso es porque somos un poco vagos. No vemos películas argentinas o mexicanas porque ‘no las entendemos’. Y mejor vemos Los vengadores porque está doblada perfectamente y sí la entendemos. Eso es muy triste. Deberían haber más coproducciones porque allí se ve el talento. Yo vengo de trabajar con una actriz peruana que me encantó: Wendy Ramos. A mí me gusta buscar talento y trabajar con ellos.

¿Cómo así llegaste a Wendy?

Necesitábamos una actriz que no fuera española. Buscamos por internet, YouTube. Allí vi trocitos de algunos de sus trabajos y vi que era perfecta. Una buena actriz. La contactamos y ella tenía días libres y pudo viajar a España. No hizo casting. Nosotros hemos quedado felices con su trabajo. A Wendy casi ni la dirigimos, es maravillosa. Su personaje será importante en la trama. Llegará a la casa y tendrá más de un entredicho conmigo. ❖

DATOS