Anuel AA se gana el desprecio de sus fans por presumir diamantes [VIDEO]

El conocido cantante puertorriqueño Anuel AA ha vuelto a desatar la polémica tras presumir sus lujosas joyas en un video que subió a su cuenta de Instagram

Enmanuel Gazmey Santiago, verdadero nombre del cantante de 26 años, se ha ganado el repudio de sus seguidores, quienes señalan que al novio de Karol G le falta humildad y se ha dejado marear por la fama.

En el corto video se puede ver a Anuel AA dentro de un auto lujoso y luciendo diamantes mientras se ríe y se dirige a su público. "Bajando del piso 40 en el Rolls Royce", se lee en al descripción del clip.

Ante esto, los seguidores del cantante no dudaron en enviarle mensajes con duras críticas por presumir los costosos objetos que usó.

"Yo entiendo que nunca tuviste algo así, pero se humilde", "Ya madura. Deja de subir siempre los mismos videos presumiendo. La vida da muchas vueltas y si no valoras lo que tienes ahorita puedes volver a ser lo que fuiste en el pasado. Ten humildad", son algunos de los comentarios que se lee en el Instagram del artista.

Sin embargo, hubo un comentario que se robó toda la atención, pues su colega Nicky Jam le hizo un sarcástico comentario.

"No puedo ver bien por los diamantes", le escribió el intérprete de "Te robaré", desatando las burlas de los usuarios.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Anuel es duramente criticado en redes. Anteriormente, se ganó cientos de comentarios negativos por presumir su auto Lamborghini. Los usuarios lo tildaron de ridículo, retrasado y cuestionaban la decisión de Karol G de elegirlo como pareja.

A pesar de las criticas, al puertorriqueño poco le interesa que la gente le pida que sea más humilde, pues sigue publicando en Instagram sus lujosas adquisiciones.

Se gana el repudio de sus fans por mandarlos a trabajar

"Cuando me veas fronteando no te encabrones, que yo antes no tenía nada y gracias a Dios ahora estoy aquí. Inventa algo, sal a trabajar, haz algo con tu vida y no hables tanta m####", dijo el boricua en un video donde aparecía nadando en una piscina.

Los fans no toleraron las polémicas frases y le dijeron de todo. "Hombre, ¿Por qué siempre estás dentro del agua con camisa? Eso me parece nicho", "No se entiende nada con lo gangoso que está", "¿Por qué tanta indirecta? Di nombres...¿o te da miedo?, fueron algunos mensajes.

Seguidores en Instagram

Anuel AA tiene más 15 millones de seguidores en Instagram. Su popularidad nació cuando formalizó su relación con Karol G.

Lo nuevo de Nicky Jam, J Balvin, Anuel AA y Arcángel