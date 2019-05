Camila Cabello luce increíbles abdominales [FOTOS]

Camila Cabello es una de las cantantes que goza de gran éxito y fama en la actualidad, pues como recordamos la canción "Havana" logró colocarse en la lista de los Billboard Hot 100 en Estados Unidos. Es por eso que la prensa está detrás de cada movimiento que hace.

La famosa ha causado gran revuelo tras su paseo por las calles de Los Ángeles, California.

La intérprete de "Never Be the Same" dejó al descubierto que posee unos abdominales de infarto. La joven de tan solo 22 años fue captada mientras salía de un gimnasio.

La cantante lució un vientre plano y su trabajado físico usando un outfit compuesto por un top deportivo y unos leggings combinados.

La exintegrante del grupo Fifth Harmony complementó su atlético look con una chaqueta y unas zapatillas negras.

Tal parece que la celebridad se encuentra trabajando muy duro en lo que respecta a su apariencia física, pues está a puertas del lanzamiento de su nuevo álbum. Por ese motivo hizo una pausa en sus redes sociales en las últimas semanas. Además, se ha tomado algunos días para pasear con su familia por diferentes países del mundo.

Hace poco, Camila compartió una serie de fotos sobre su viaje a Italia, país del cual quedó totalmente enamorada. “Siento que he vuelto a nacer. No hay nada que me guste más que salir y darme cuenta de que hay millones de versiones de la vida y no hay una forma correcta de vivirla”, comentó la artista en sus redes.

Asimismo, se tomó un tiempo para agradecer al país italiano. “Estuve experimentando el arte a mi alrededor. Tuve el mejor tiempo de mi vida. Gracias, Italia”, finalizó la cantante.

Más enamorada que nunca

Tras disfrutar de un viaje romántico en Roma, la cantante cubana fue captada mientras llegaba al aeropuerto de Los Ángeles acompañada por su novio Matthew Hussey, quien es mayor por 9 años.

Se muda

Hace un par de semanas, Camila Cabello dejó Miami para instalarse en Los Ángeles. La joven cubana compró una lujosa mansión ubicado en Hollywood. De acuerdo con los medios estadounidenses, la artista habría desembolsado más de 3 millones de dólares.

Camila Cabello - Havana