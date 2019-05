Milagros Leiva confunde a Laura Bozzo con Susana Villarán

Tras la polémica que generó Laura Bozzo en una aerolínea mexicana, la conductora de televisión se defendió en los medios peruanos y aseguró que nunca fue expulsada de la aerolínea.

Laura Bozzo se comunicó con el programa de Milagros Leiva y contó su versión del incidente que se volvió viral y que fue comentando en "Ventaneando", espacio que aseguró que la peruana fue expulsada del avión por armar un escándalo antes de partir a Acapulco (México).

"Hay programas que no existen, ese es un programita de quinta ( "Ventaneando") aquí en México, que no lo ve nadie. En base a unas fotos supuestas han inventado y hablado encima de las fotos. Yo no viajo con equipaje a Acapulco porque voy cada dos o tres días. Nunca llevo equipaje. Lo único que yo llevo es una cartera en mi mano y una mochila. El problema vino cuando me quisieron quitar la cartera donde están mis documentos para ponerla en la parte de arriba", explicó la polémica conductora al programa “ATV Noticias Edición Matinal”.

Laura Bozzo aseguró que ella no violó las normas de la aerolínea y que su salida del avión fue por decisión de ella. "Yo no he entrado en la cabina del piloto. Yo estoy parada (como se ve en el video), nunca entré. ¿Qué tanto problema quieren hacer? Me bajo y me voy en el siguiente vuelo y así fue. Nadie me botó, no he estado en la cabina ni entré a ningún lado", declaró la figura de México.

La autodenominada ‘Abogada de los pobres’ aseguró que todo es un invento de "Ventaneando" para alzar su rating: "Han inventado todo eso porque es típico de ese programa. Hay que entender que es un programa que no existe por eso salen a inventar una cosa así. Hace 20 años viajo en esa línea aérea, en mi vida he tenido un problema", agregó este miércoles 22 de mayo.

La polémica presentadora de televisión que radica en México aprovechó las cámaras para hablar de política peruana.

El programa "Ventaneando", que se transmite por TV Azteca, aseguró que debido al retraso que se generó en la salida del vuelo a Acapulco, el resto de pasajeros reclamó la demora y aplaudieron cuando la conductora de Televisa se retiró del lugar.