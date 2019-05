Ivana Yturbe rompe su silencio tras presunta reconciliación entre Jefferson y Yahaira

Luego que se diera a conocer que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán habrían retomado su relación, la modelo Ivana Yturbe, quien tuvo un fugaz romance con el futbolista, decidió pronunciarse al respecto y sorprendió a más de uno con su opinión sobre este polémico tema.

La Popular Princesita Inca se mostró muy tranquila al momento de dar sus declaraciones respecto a la presunta reconciliación de la que fue una de las parejas más conocidas de la farándula local.

Al ser abordada por las cámaras de América Espectáculos, la integrante de "Esto es Guerra" dejó en claro que no le molestaría para nada que el jugador del Lokomotiv y la Reina del Totó hayan decidido darse una segunda oportunidad y, hasta se animó a darles su 'bendición' a ambos. “Todo bien, como yo digo, que uno haga lo que le hace feliz, sin miedo al qué dirán, sin miedo a nada", indicó Ivana. "Soy la primera en decir eso, si ellos están felices juntos, adelante, que les vaya bien. Les doy las máximas bendiciones", añadió.

Tras expresar sus buenos deseos, la chica reality dejó atónitos a sus fans al decir que considera que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán hacían una linda pareja. De esta manera, la modelo descarta sentir celos de la salsera. "Me parece que ellos hacían una linda pareja. Les deseo lo mejor del mundo, eso de juzgar no va conmigo. Las personas deben hacer lo que les haga felices, sino mírenme a mí”, comentó la 'guerrera'.

Ivana Yturbe también aprovechó para aclarar que no ha vuelto a los coqueteos con el futbolista del Lokomotiv, tal como se especuló hace unos días. Este rumor surgió después de que Ivana publicará en Instagram un video en el que aparecía cantando el tema "Mocca" de J Balvin y Lalo Ebratt. “No (están en coqueteos), la canción se llama "Mocca" y dice: ‘tú me encantas como el chocolate por la mañana’, es solo por eso. Cero especulaciones por favor, eso es lo que menos pienso ahorita, en amor y esas cosas. Estoy súper enfocada en otras cosas”, aseguró la ex de Mario Irivarren.

Romance de Ivana Yturbe y Jefferson Farfán

La modelo Ivana Yturbe terminó su romance con Mario Irivarren en diciembre del año pasado. Al poco tiempo se dio a conocer que estaba saliendo con Jefferson Farfán, con quien más tarde confirmó una relación. Sin embargo, solo unas semanas después, Ivana anunció que se había separado del futbolista.