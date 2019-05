BTS enloqueció a fans con espectacular presentación en la final de "The voice"

Tras haberse presentado en los conciertos de verano de "Good morning america", BTS volvió a ser el centro de atención con una espectacular presentación en "The voice".

La exitosa agrupación Kpop interpretó su tema "Boy With Luv" en la final del reality estadounidense, donde enloquecieron a sus miles de fans con su impecable coreografía.

En esta ocasión, los integrantes de BTS subieron al escenario con ternos de color negro y blanco. Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook realizaron su número musical sin Halsey, intérprete estadounidense con quien comparten la exitosa canción.

Los fans de BTS bailaron en todo momento y no dejaron de aplaudir a la agrupación de Kpop. La boy band se encuentra en esa parte del mundo como parte de su tour mundial “Love Yourself: Speak Yourself”.

Ver la presentación de BTS en The Voice

Videoclip oficial de "Boy With Luv"

El videoclip de "Boy With Luv" se lanzó oficialmente el 12 de abril desde la plataforma YouTube y ya cuenta con más de 300 millones de vistas.

Sobre BTS

BTS es un grupo de Kpop surcoreano formado por Big Hit Entertainment. Está compuesto por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Debutaron el 12 de junio de 2013 con la canción "No More Dream" incluida en su primer sencillo "2 Cool 4 Skool".

Su estreno en Japón se produjo con la versión en japonés de "No More Dream" el 4 de junio de 2014. El nombre del club de fans oficial es A.R.M.Y, acrónimo de Adorable Representative MC for Youth.