El 'Loco' Vargas estaría en la banca rota, según revelador informe [VIDEO]

Juan Manuel el 'Loco' Vargas generó polémica a raíz de los rumores que afirmaban su presencia como nuevo invitado de 'El valor de la verdad', programa donde se sentaría para revelar detalles desconocidos de su relación con Tilsa Lozano. Sin embargo, un nuevo rumor gira entorno al jugador, quien estaría pasando por el peor momento económico de su vida.

Según el reciente informe de 'Magaly TV, la firme', el jugador de fútbol no tendría estabilidad en sus finanzas, ya que tendría una fuerte deuda, según indica un audio presentado por el programa de ATV, asegurando que Vargas no cumpliría con los pagos que acordó con un reconocido local.

"Al comienzo como que no quería pagarla, me tuve que ir a su casa a decirle pu%#$ oye, o sea. Yo te he dado confianza en tu buena palabra y tu voluntad. Pucha, pero que me hizo sufrir, ah!", manifestó la administradora de la cevichería del 'Mero Loco' sobre una deuda de ocho mil soles, la cual tardó varios meses que poder cobrar.

Según confesó la sobrina del popular personaje del espectáculo nacional, el deportista sí terminó cumpliendo con el pago requerido; sin embargo, se tardó más de la cuenta, incluso en algún momento puso en tela de juicio el monto de la deuda, asegurando que no estaba seguro de que se trata de su consumo.

Juan Manuel teme a Tilsa Lozano

El 'Loco' Vargas fue uno de los nombres más voceados para el programa de Beto Ortiz; sin embargo, tras las amenazas de Tilsa Lozano, quien aseguró que si el jugador se sentaba en el sillón rojo, ella cuenta con todas las pruebas para sacar a la luz.

"Primero, no creo que él se siente. Segundo, que si se sienta, no creo que hable mal de mi", manifestó la conductora de televisión; sin embargo, dejó entrever que podría volver a 'El valor de la verdad'. "En todo caso, yo no soy la que está encendiendo el cañón. Este celular es de este año", dijo Tilsa, mostrando el equipo que tendría los reveladores mensajes.