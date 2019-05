“Hace años ando rebotando en el amor”

Christian Meier regresa esta semana a la pantalla chica internacional. Además, tiene un proyecto de película en el Perú. En su visita a México, a propósito de los Premios Platino, nos habló también de su hijo Stéfano y de cómo le va en el amor.

FOX PREMIUM estrena ‘El general Naranjo’, basada en el policía más popular de Colombia, donde eres el protagonista.

Sí, es una historia basada en hechos reales porque el personaje existe y su obra es digna de resaltarse. El general Naranjo, (r) comenzó, a finales de los 70, como policía en las calles persiguiendo a rateros de autos y luego descubrió que esos autos que se robaban en Bogotá se los llevaban a Medellín y los usaba Pablo Escobar para transportar la droga. Así, descubrió ese ‘negocio’ del narcotráfico y decidió crear un servicio de inteligencia que monitoree a los narcos y los capture. Es la historia de un hombre que expuso su vida y, muchas veces, la de su familia. La otra cara de la corrupción vista por el lado de los protagonistas.

¿Cómo fue tu relación con Naranjo?

Para mi trabajo, la policía colombiana fue generosa y me dio mucho material audiovisual sobre él. Luego, casi al final del rodaje lo conocí y entablamos una amistad. Desde entonces, nos hemos encontrado en varias ocasiones, hemos salido a cenar, conozco a su familia y él a mis hijos.

¿Qué buscas en un guion?

Que tenga algo que me incentive, algo que decir y a la vez sea divertido. Que sea un reto difícil, pero donde pase un buen rato, no me aburra.

¿Has rechazado mucho esos perfiles?

Algunos, porque a lo mejor han sido repetitivos, con muy poca sustancia (ríe). Porque de repente era simplemente un maniquí con algunas líneas que decir, entonces para eso prefiero quedarme en mi casa con mis amigos o jugando con mis perros o escribiendo historias.

Y en esa búsqueda, debutaste como director, en el cortometraje Terminal, que protagonizó Stéfano, tu hijo.

Sí, ando desarrollando historias como largometrajes o series. Ahora, estoy creando una serie de contenidos. Con Terminal quedé satisfecho. Tuvo un recorrido muy interesante por festivales y ganamos más de 10 premios. Hay interés de convertirlo en una película y, en ese lapso, estudio algunas ofertas para actuar.

¿Stéfano te pide algún consejo o ?

A veces pide, pero yo no me meto, no pregunto. A veces me puede llamar, pedir referencias de alguna película o director. Si él no sabe algo, tiene las puertas abiertas para preguntar lo que quiera. Él está haciendo su carrera de a poquitos. Este año, aparentemente, es un año en el cual le van a suceder cosas mejores porque ya está recibiendo propuestas de algunas productoras de distintos países, así que él solito está saliendo adelante, como lo hicimos todos y como tiene que ser, sin ayuda de nadie. Es muy talentoso, sin duda, más talentoso que yo.

¿Qué opinas del rol político de Salvador del Solar, actual premier?

No sigo su rol político, pero sé que lo está haciendo bien. Me tiene tranquilo porque es un tipo muy capaz, sabe para dónde va, lo que quiere, tengo total confianza en él.

¿Proyectos en el Perú?

Me encantaría volver a hacer cine. Siempre estoy en contacto. Hay un proyecto para una película.

Marisol Aguirre ha dicho en entrevista con La República que llevan una buena relación y que gracias a ello han criado hijos de buen corazón.

Sí, mis hijos son muy buenos, de gran corazón. Tenemos una buena relación y puntos en común en lo que se refiere a la educación de nuestros hijos. Y ellos saben que pueden contar con nosotros.

¿Y en el amor cómo te va? ¿Estás enamorado o sigues de freelance?

(Sonríe). Yo estoy rebotando desde hace algunos años en el amor, así me va bien. Yo creo que es lo mejor por ahora. ❖