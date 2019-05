Magaly Medina arremete contra fujimorista Vilcatoma por fuerte mensaje sobre Yahaira [VIDEO]

Magaly Medina se mostró molesta a raíz de las recientes declaraciones de Yeni Vilcatoma en el programa de Milagros Leiva, debido a que la congresista sorprendió a todos los televidentes al hablar sobre "Yahaira" y un presunto vínculo con Martín Vizcarra. Sus palabras generaron una gran polémica entre redes sociales, provocando que la conductora de ATV lance un contundente mensaje.

En la mañana, Yeni Vilcatoma se presentó en el noticiario de ATV para conceder una entrevista a la periodista Leiva, asegurando que no se quedaría callada ante las amenazas que recibe. "Si yo hubiese querido atacar al presidente hubiera hablado del caso Yahaira, hubiera hablado del caso del hotel de Tacna", dijo la congresista, dejando impactada a su entrevistadora.

Ante la ola de reacciones y especulaciones que surgieron en redes sociales, Magaly no se quedó de brazos cruzados, por ello su equipo se comunicó con la parlamentaria y aseguró que se trata de un tema bien delicado. "Es bien delicado, y bien fácil es hacerle el seguimiento por Facebook, ya me tienen amenazada, pero yo no me voy a dejar", afirmó tajante Vilcatoma.

Al final la parlamentaria dejó en claro que no se trataba de la cantante, pese a las pistas que deslizó en un inicio, provocando que en redes sociales se pregunten sobre cuál es la presunta relación entre la salsera y el actual presidente de la República.

Magaly Medina lanza severo comentario

"Sus ansias y ganas por tener un programa de televisión la han hecho patinar. Creo que nadie tiene el derecho de tirar información por ahí y dejar que todo el mundo opine lo que de la gana", sentenció molesta la periodista de ATV, quien tildó a Yeni Vilcatoma "Chismosa de quinta".

"Los periodistas del espectáculo no hacemos eso, porque primero investigamos. Pero, como ella está tan hambrienta de aparecer en pantalla y ahora está con esa de 'me quieren censurar'. La heroína nacional quiere ser la mujer", sentenció Magaly con tono de burla.