¿Hija de Melissa Klug arremetió contra Ivana Yturbe por Jefferson Farfán? [VIDEO]

Ivana Yturbe sorprendió a todos sus seguidores al confesar en televisión nacional que nunca amó a Jefferson Farfán, pese a los meses de relación que ambos tenían; sin embargo, también confesó que su único amor fue Mario Irivarren. Tras lo sucedido, muchas fueron las críticas en su contra, como fue el caso de Samahara Lobatón.

Recientemente la hija de Melissa Klug sorprendió a todos sus seguidores al responder algunas preguntas de Instagram relacionadas con diversos temas; sin embargo, en una de sus historias causó revuelo al dedicar una fuerte indirecta a su examiga Ivana Yturbe, quien mantuvo una relación con la 'foquita'.

"Me gustan dos personas y no sé qué hacer, ¿los mando a la m*** a los dos?", le pregunta la seguidora a Samahara Lobatón, quien no dudó en responder a la interrogante con un ejemplo, el cual estaría dedicado a Ivana, con quien compartió una fuerte amistad hasta que salió a la luz el romance con Jefferson Farfán.

"Ponle una prueba a ambos, quien la pase es el indicado o uno pal gusto y otro pal gasto, como lo aplicó mi querida... ya saben quien", escribió la joven en Instagram, donde usó emoticones de burlas y sus fans no dudaron en indicar que se trataría de una fuerte indirecta para la integrante de 'Esto es Guerra'.

Como se recuerda, Melissa Klug reveló que su hija y la expareja de Farfán fueron amigas durante un tiempo; sin embargo, ambas terminaron con su buena relación tras el ampay que saltó en los medios, lo cual provocó un quiebre.

¿Melissa e Ivana eran amigas?