Ester Expósito sorprende al mostrar de más con diminuto bikini [VIDEO]

Ester Expósito no solo se encuentra en su mejor momento, sino que no deja de cautivar a sus fans en Instagram. La ganadora española de los Premios de Teatro de Madrid en la categoría de "Mejor Actriz" en 2013 y 2015 mantiene su ascendente carrera y como es usual en ella, comparte imágenes que dejan sin aliento a más de uno de sus casi tres millones de seguidores.

La actriz que se hizo mundialmente reconocida gracias a su papel de "Carla" en la producción "Élite" de Netflix, tiene millones de fans en Instagram. En esta ocasión la actriz compartió una sensual fotografía en la playa, la cual fue acompañada con la frase "Estas islas siempre me dan la vida". La publicación tiene casi 100 000 corazones.

Los comentarios de los seguidores de Ester Espósito no se hicieron esperar: "Qué crush eres tía", "Qué pedazo de mujer", "Ven a Lanzarote", "Qué espectáculo", "Tipazo, rubia. Te extraño", "Te equivocaste de isla, te esperamos en Tenerife", "Tú me das la vida", "Qué bonita", "Cuando quieras te vienes a Gran Canaria, te espero con los brazos abiertos", "A mí el oxígeno que me da la vida", "¿Qué hacer con tanta belleza?", fueron algunos de los mensajes que le enviaron a la española en Instagram.

Hace solo unos días, la actriz causaba revuelo con otra fotografía en bikini bajo la leyenda: "Soy muy feliz porque hoy por fin vuelvo a bucear. ¡Os mando muchos besos a todxs!". La publicación alcanzó los más de 700 00 mil likes y ha causado sensación entre sus compañeros de "Elite", incluso la mexicana Danna Paola le comentó: "Disfruta mami".