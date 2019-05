Pedro Moral sobre boda con Sheyla Rojas: "Mis padres iban a pagarla" [VIDEO]

Magaly Medina y Pedro Moral se vieron las caras por primera vez en el set de "Magaly TV, la firme". Luego de muchos entredichos entre las figuras de Chollywood, el ex de Sheyla Rojas visitó a la Urraca para aclarar muchos rumores.

Pese a la polémica promoción que emitió Magaly Medina sobre la visita de Pedro Moral, el encuentro entre el empresario y la presentadora de televisión se dio en la reciente emisión de "Magaly TV, la firme", donde el ex de Sheyla Rojas habló sobre su frustrada boda.

"La boda la iban a pagar mis padres (...) Me estaba yendo mal e iban a asumir la boda. Después les devolvería (el dinero), no me parece nada de malo", reveló Pedro Moral sobre el matrimonio que nunca se concretó con Sheyla Rojas.

Pedro Moral aseveró que Sheyla Rojas fue clara y firme al manifestar que ella "no pondría nada" para la boda, así que era necesario que él pidiera ayuda económica a sus padres, debido a una mala inversión inmobiliaria que hizo.

"Mi papá ha pagado la boda de todos mis hermanos", aseguró Pedro Moral, por lo que dejó en claro que con él no iban hacer la excepción.

En otro momento, el ex de Sheyla Rojas tuvo que responder sobre la deuda pendiente que tiene con la presentadora de "Estás en todas".

"Sigo pagando la camioneta, falta poco porque no voy a pagar (todas las cuotas), solo hasta lo que me comprometí y listo", expresó Pedro Moral con respecto a las cuotas que tiene que saldar por la camioneta.

En otro momento, luego que Magaly Medina emitiera unas imágenes sobre el ex de Tilsa Lozano (Miguel Hidalgo), Pedro Moral reveló que él ha tenido chofer casi toda su vida y que no sabe que es andar en taxi. La presentadora "Magaly TV, la firme" quedó sorprendida por la modestia del ex de Sheyla Rojas.

Pedro Moral desmiente a Sheyla Rojas tras boda frustrada