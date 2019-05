Protagonistas se despiden de Juego de Tronos

Tras ocho exitosas temporadas, Game of Thrones se despidió de la pantalla con un inesperado final. La serie de HBO tuvo un desenlace que pocos fanáticos esperaban, pues el ansiado Trono de Hierro fue a parar a las manos del rey menos esperado: ‘Bran Stark’, personaje interpretado por Isaac Hempstead-Wright, que durante varios capítulos repetía que no quería el poder, que vivía en el pasado, y termina aceptando el cargo más importante en la tierra de Westeros.

Pero los fanáticos, satisfechos o no con el final, han mostrado su desazón con el fin de una producción que ha dejado huella en la televisión. Y ni qué decir de los actores quienes han logrado fama a partir de su participación en tal ficción.

“Las palabras se quedan pequeñas en comparación con todo lo que esta serie y Dany (Daenerys Targaryen, su personaje) han significado para mí”, escribió Emilia Clarke en su cuenta de Instagram para sus más de 23 millones de seguidores.

Asimismo asegura, la serie la ha hecho convertirse en la mujer que es, “como intérprete y como ser humano”.

Sophie Turner, (Sansa Stark en la ficción), también se despidió de los miles de fans de la serie. “Gracias por enamorarse de estos personajes y apoyar esta ficción hasta el final. Los echaré de menos”, escribió en la misma red social para luego dirigirse a su personaje.

“Sansa, gracias por enseñarme lo que realmente son la resistencia, el valor y la fuerza. Gracias por enseñarme a ser amable y paciente y a saber cómo gestionar el amor. He crecido contigo. Me enamoré de ti con 13 años y han pasado 10... a los 23 te dejo atrás, pero nunca dejaré atrás lo que me enseñaste”.

El último paso

John Bradley West también tomó las redes sociales para despedirse de la serie. “Este es el último paso de un largo y fantástico viaje que empezó un 19 de julio de 2010”, explica, mostrando el folio donde se ve la orden de rodaje de ese día.

“Aquí se puede ver el ensayo el día en que conocí a Kit Harington y la primera vez que llevé la ropa con la que me han visto durante ocho temporadas... No cambiaría esa experiencia ni a esa gente por nada del mundo”, acotó el actor que dio vida a Samwell Tarty. ❖