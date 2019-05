Francisco ''Paco'' Bazán sufre aparatosa caída en set de televisión [VIDEO]

Sin reparo. Francisco ''Paco'' Bazán cayó al piso del set de televisión y sorprendió a los integrantes de producción que lograron captar el "accidente".

Sin embargo, el susto que se llevó el periodista deportivo fue parte de un reto que le dedicó a su colega Erick Osores.

Se recuerda que en este fin de semana, el periodista de América TV cayó al piso durante el detrás de cámaras mientras intentaba hacer una pirueta en su ingreso. El aparatoso momento fue captado por Verónica Linares, ella subió el video a su cuenta de Twitter, luego este se hizo viral en las redes sociales.

"El 'blooper' está demasiado bueno como para no ponerlo en Twitter. Solo debo decir Erick Osores que la venganza se come en plato frío", indicó Linares.

Los memes y las reacciones en las redes no se hicieron esperar. Y mientras todos compartían la famosa caída, el propio Erick Osores subió un video en su cuenta personal recordando el divertido momento.

"Antes de todo, tuve buenos reflejos, felizmente no me pasó nada porque era madera y no cemento", además agregó, ¿Quién no se ha caído? hoy me tocó a mi".

Pero el periodista, ''Paco'' Bazán de ATV Noticias Matinal no se quedó atrás. Sus compañeros grabaron el ingreso del periodista al set de televisión y al estilo de Erick Osores, cayó al piso. La imitación causó las risas de los asistentes de producción.

El reto denominado como “#OsoresChallenge” ha sido imitado por varios internautas, pues Osores ha adquirido popularidad en el público peruano debido a sus acertados juicios en el fútbol nacional.

Francisco “Paco” Bazán se sumó al desafío y subió el clip a su cuenta de Instagram con un breve mensaje a su colega: “Llegó el #OsoresChallenge dedicado a mi amigo Erick Osores”.

Sin lugar a dudas, un reto que pronto otros comentaristas deportivos se animarán a realizar durante la proyección de su programa.