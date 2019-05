Koki Belaunde revela detalles tras la muerte del 'Maquillador de las estrellas' [VIDEO]

La muerte del maquillador Guillermo Sandoval ha conmocionado el mundo de la estética nacional. Entre los colegas que expresaron su pesar está el polémico Koky Belaunde, quien fue el primero en anunciar su fallecimiento a través de las redes.

Según el informe de las investigaciones, Guillermo Sandoval fue encontrado con las con las manos y piernas atadas, semidesnudo y amarrado en la boca. La escena fue de terror, 'Gim' como era llamado por sus amigos, llegó acompañado a su departamento sin saber que la muerte estaría cerca.

Sus hermanos encontraron la escalofriante escena al ingresar a su departamento en el Cercado de Lima. Koky Belaunde envió un mensaje sobre la muerte de su amigo a través de Facebook, la noticia llegó rápidamente a los medios.

"No sé lo que ha ocurrido, realmente no lo sé, esta es una cosa que me ha impactado, estoy muy apenado, es una gran pérdida, hoy por hoy la peluquería nacional está de luto, ha fallecido un gran artista", dijo el estilista.

Koky Belaunde reveló que Guillermo Sandoval fue como su profesor, recibió de él las mejores enseñanzas en el rubro de la belleza.También pidió a las autoridades poner un alto a la violencia no sólo por ser reconocido en los medios sino porque le puede suceder a cualquier persona.

"Lo conozco, él ha sido como profesor para mí siempre enseñándome porque hay que ser agradecido en esta vida y alzo mi voz de protesta para el alto a la violencia, no porque sea un maquilador conocido sino porque es un ser humano", agregó Koky Belaunde.



El estilista Nacho del Águila se unió a los comentarios sobre el fallecido estilista y reconoció que fue un ícono del maquillaje. Guillermo Sandoval Agurto con 25 años de experiencia fue hallado muerto en Villa Leticia en Santa Beatriz.

Según aseguró el hermano de Guillermo Sandoval, el maquillador habría sido asesinado por tres venezolanos que ingresaron a su domicilio.