Xoana González anuncia su regreso al Perú entre lágrimas: "Ya no soy una criminal"

Luego que Xoana González estuvo alejada del Perú por una orden de captura, la modelo argentina utilizó su cuenta de Instagram para anunciar su regreso tras un año y medio.

Según reportó la polémica modelo desde un emotivo video, ella llegará a Lima el martes 21 de mayo. Además, Xoana dijo estar feliz de ya no ser señalada como una "criminal".

"Nada es gratis y hay que pagar las tonterías que uno hace. Para lo que a uno le parece una tontería, al otro le duele y que el dolor se paga con más dolor. Esa angustia la hice pinturas, el dolor se transformaba y mutaba.... Mi familia y mis amigos siempre estuvieron, con ayuda profesional y con mucho amor y paciencia salí de esa oscuridad y pude, por primera vez, ver que había aprendido mucho de mí, al punto de amar y agradecer todo lo que había tenido que transitar", señaló la modelo argentina en un post de Instagram.

"Todo lo que había crecido y aprendido de otra forma no lo hubiera asimilado, es que las lecciones se aprenden de haber sufrido y hoy puedo hacer carne la frase: gracias por todo lo malo. Y mi frase preferida: 'la vida no es sentarse a esperar que pase la tormenta sino aprender a bailar bajo la lluvia'... Pude darme cuenta mil cosas buenas y malas mías y que me tengo a mí para sostenerme", agregó Xoana González.

Xoana González regresa al Perú y envía mensaje

¿Por qué Xoana González tenía orden de captura?

Melissa Loza entabló una demanda por difamación contra Xoana González después que la argentina dejara entrever que la exintegrante de "Esto es guerra" mantuvo una relación con el conductor Raúl Romero cuando ambos trabajaban en "Habacilar".