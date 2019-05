Michelle Soifer le responde a Erick Sabater tras señalarla de infiel [VIDEO]

Luego que Erick Sabater dejó entrever en "El valor de la verdad" que Michelle Soifer le fue infiel durante la relación sentimental que tuvieron, la exchica reality se pronunció al respecto.

El programa "Mujeres al mando" se comunicó con Micheller Soifer vía telefónica y ella señaló que resta importancia a las declaraciones de su expareja sentimental.

"Sí pues, no puedo hacer nada al respeto (al ser señalada de infiel)... voy a empezar a cobrar (porque hablan de ella)", dijo la exintegrante de "Esto es guerra".

"Son cosas que prefiero no opinar la verdad. Normal que él (Erick Sabater) siga hablando porque no tengo problemas... la calle está dura", agregó Soifer.

Por su parte, el cantante Kevin Blow no fue ajeno a la participación de Erick Sabater en "El valor de la verdad" de Beto Ortiz y aclaró que su enamorada no fue infiel al inicio de su relación sentimental.

"Yo creo que Erick (Sabater) busca victimizarse porque yo recuerdo mucho cuando él decía que la relación no se había acabado por infidelidad, sino porque llegaron a esos términos y se acabó. No entiendo porqué sale a desmentirse a él mismo", sentenció Kevin Flow para el programa "Mujeres al mando".

"Él es una persona que cae en la mentira porque no tiene una personalidad definida. Mi relación no nació de una infidelidad y con el tiempo se dio. No le debemos nada a nadie, Michelle (Soifer) no es una mujer que esté prohibida para nadie", añadió la actual pareja de Michelle Soifer.

Ver a Erick Sabater en "El valor de la verdad"