Motorama hizo vibrar al público durante su concierto en Lima [FOTOS]

La banda rusa de post punk Motorama volvió al Perú para brindar un concierto en el C.C. Festiva, en el Centro de Lima. Con sus clásicos temas como "Heavy Wave, " "Wind in her hair","Alps y "Ghost", además de canciones de su más reciente disco Many Nights, lograron cautivar al público asistente, que no dejó de corear los éxitos.

La música de Motorama contienen una mezcla estética de new wave con sonidos del post-punk, que logran proyectar sentimientos encontrados en sus oyentes.

La banda que fue encargada de abrir el concierto fue Aeropod.