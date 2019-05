Tarantino regresa a Cannes

Tres días antes de lo previsto, llegó a Cannes Quentin Tarantino, quien este año competirá por la Palma de Oro con Érase una vez ...en Hollywod, una cinta que se describe como “una oda a la industria” y que cuenta con las actuaciones de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. La cinta se estrenará mañana, a 25 años de que el cineasta, ganara el festival con Pulp Fiction.

Tarantino llegó a la alfombra roja con su esposa Daniela Pick para asistir a la proyección de The Wild Goose Lake de Diao Yinan. “Estoy aquí por fraternidad entre cineastas, siempre apoyo a los filmes chinos”, declaró antes de ser ovacionado.

Pero la prensa no solo aguarda lo que pueda decir del estreno mundial de su película. Hace 25 años, el cineasta fue figura en Francia de la mano del productor Harvey Weinstein, ahora acusado por decenas de mujeres de abuso y acoso sexual. La misma Uma Thurman con quien llegó a Cannes en la edición de 1994, denunció que había sido víctima del productor y que el cineasta, la maltrató en el rodaje de Kill Bill.

Érase una vez...en Hollywood entró en ‘el último minuto’ a la competencia. “(Tarantino)No ha salido de la isla de edición en cuatro meses, es un hijo real, leal y puntual de Cannes”, dijo el director del festival Thierry Fremaux al anunciar su participación. La película es “una carta de amor al Hollywood de su infancia, una gira de música de 1969 y una oda al cine en general”.

Palma de Oro ‘polémica’ para Alain Delon

“He durado 62 años. Ahora, lo que es difícil es partir. Me voy, pero no sin antes decirles gracias”, dijo el actor Alian Delon, quien recibió el premio de manos de su hija, Anouchka. Pero Delon también es señalado como machista, racista y homófobo. En entrevistas previas a la clase magistral que ofreció, respondió: “No estoy en contra del matrimonio gay, pero estoy en contra de que dos personas del mismo sexo puedan adoptar. Es cierto que he dicho que he abofeteado a una mujer, sí. Y debería añadir que he recibido más bofetadas de las que he dado. En mi vida, jamás he acosado a una mujer. ¿Fin de la controversia?”. Hace unos días, el director de Cannes ensayó una excusa. “No es un Nobel de la Paz, sino una Palma de Oro por su carrera de actor”.

De otro lado, entre las películas latinas que han sido destacadas en lo que va del festival, está la peruana Canción sin nombre que después de las excelentes reseñas de medios como Variety, ha sido catalogada como “un debut maravilloso y un fuerte candidato para la Cámara de Oro”. Hasta el cierre de esta edición, se esperaba el estreno del documental de Diego Maradona, dirigida por Asif Kapadia quien filmó el documental de Amy Winehouse. ❖