Selena Gomez se muestra a favor del aborto

Selena Gomez aprovechó su gran poder en redes sociales, sobre todo en Instagram donde tiene más de 150 millones de seguidores, para mostrar su apoyo por el aborto legal. Asimismo, invitó a sus fieles seguidores a que se unan a la causa y luchen por sus derechos.

"Ver lo que está sucediendo ahora mismo en Alabama, Georgia, Mississippi y varios otros estados de nuestro país no solo es profundamente perturbador sino que parece que no puede ser real en 2019”, escribió la famosa vía Instagram.

El mensaje de la expareja de Justin Bieber llega luego que, hace unos días, el Senado de Alabama aprobara un proyecto de ley que prohibía casi todos los abortos en el estado, conocido como “Heartbeat” (latido).

Para la intérprete de Wolves, la aprobación de esta ley en Estados Unidos significa un retroceso, pues nadie debería decidir sobre el derecho de otros.

"No es asunto de nadie lo que una mujer elija hacer con su cuerpo. Fin de la historia. Si quieres ayudar a combatir esto haz clic en el enlace de mi biografía para saber cómo puedes ser voluntario o hacer una donación”, agregó la joven de 26 años.

La publicación de Gomez fue aplaudida por sus seguidores, quienes le dieron la razón y felicitaron por apoyar esta causa.

De esta manera, Selena se une a la larga lista de celebridades que han alzado su voz de protesta por la radical medida en Alabama.

Celebridades a favor del aborto legal

La actriz Busy Philipps comenzó en Twitter la campaña #YouKnowMe ("tú me conoces"), alentando a otras mujeres a contar sus propias experiencias con el aborto.

Una de las primeras artistas de Hollywood en relatar su historia fue la actriz de “Sex and the City”, Cythia Nixon.

“Hace casi 60 años mi madre tuvo un aborto ilegal, era demasiado desgarrador para ella hablar al respecto, pero se aseguró de que yo supiera que había pasado. En 2010 mi esposa tuvo un aborto legal después de que nos enteramos que su embarazo no era viable. No podemos dar marcha atrás y no lo haremos. #YouKnowMe”, expresó.

La otra lucha de Selena

Selena Gomez tiene una batalla de por vida. La artista viene batallando contra el lupus, mal que le provocó que le hicieran un trasplante de riñón.