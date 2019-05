La pregunta 21 que Erick Sabater evitó responder en 'El valor de la verdad' [VIDEO]

Se negó. Erick Sabater no quiso darle el gusto a Beto Ortiz de responder a la pregunta 21 del programa "El valor de la verdad". El modelo vivió un tenso momento al final de su participación, pues la cuestión acabaría con los fuertes rumores respecto a su intimidad en el mundo del espectáculo peruano.

Sin embargo, el modelo dominicano no quiso causar más polémica luego de confesar detalles de su relación amorosa con Michelle Soifer y su amistad con Coto Hernández, además de su orientación sexual.

Erick Sabater fue Mister Universo en 2012, se hizo conocido en nuestro país cuando empezó anunció su relación con Michelle Soifer, a quien conoció en 2013 durante el reality 'Esto es guerra'.

Luego de sostener un relación de casi 3 años y tener planes de casarse, Erick Sabater y Michelle Soifer decidieron separarse, en medio de acusaciones de infidelidad. La pareja salió de la lista de las más sólidas de la farándula local.

A inicios de este año, el modelo y Coto Hernández se pelearon en la vía pública tras un fuerte intercambio de palabras en "Valgame dios" y desde allí rompieron su amistad.

Erick Sabater respondió hasta la pregunta 20, en la cual negó ser gay. Pero sorprendió con una actitud de rechazo ante la que sería la pregunta más complicada de la noche. Y agregó: "No te voy a dar el gusto en esta oportunidad, me retiro. Yo veo esa risa y es como que una intención de aquí si la vamos a armar, yo con eso me siento bien".

Sin embargo, la pregunta 21 fue revelada por Beto Ortiz. El periodista rompió con la costumbre de dejarla en misterio días después de de la emisión el programa.

"Nos quedamos con la duda. Yo quiero decir la pregunta 21, no la tienes que responder pero tú sabes, me pica. Pregunta 21: Erick, ¿eres bisexual?", expresó.