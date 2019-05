Anuel AA es duramente criticado por decirle a sus fans que trabajen [VIDEO]

Karol G y Anuel AA son una de las parejas más codiciadas del mundo, tras lograr más de mil millones de reproducciones en YouTube con sus temas "Culpables" y "Secreto". Sin embargo, el boricua causa constantemente la animadversión de sus propios seguidores, hace unos días era el padre de la colombiana quien se molestaba con él por filtrar un vídeo íntimo, en esta ocasión son los fans los que se han molestado con él.

"Cuando me veas fronteando no te encabrones, que yo antes no tenía nada y gracias a Dios ahora estoy aquí. Inventa algo, sal a trabajar, haz algo con tu vida y no hables tanta mierda", señala Anuel AA mientras está nadando en una piscina. El vídeo ya tiene casi dos millones de reproducciones en Instagram. El boricua reveló las imágenes con la descripción: "No te encabrone!!!!".

Los fans no aguantaron al novio de Karol G, Anuel AA, por lo que le enviaron distintos comentarios: "No le entendí nada", "Nunca te entiendo", "Siempre te duchas con camiseta, ¿Qué te pasa? Tienes complejo de gordo ok, jajajaja", "Hombre, ¿Por qué siempre estás dentro del agua con camisa? Eso me parece nicho", "No se entiende nada con lo gangoso que está", "¿Por qué tanta indirecta? Di nombres...¿o te da miedo?, fueron algunos mensajes que se pudieron leer en Instagram.

Anuel AA presume su fortuna

En una publicación realizada a mediados de abril, el cantante puertorriqueño de trap, Anuel AA, recibió cientos de comentarios negativos al mostrar en Instagram su nuevo Lamborghini. Los usuarios lo tildaron de ridículo, retrasado y cuestionaban la decisión de Karol G de elegirlo como pareja.