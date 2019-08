Danna Paola sorprende con candente vestuario en Instagram [VIDEO]

Danna Paola causa sensación en las redes sociales, en especial en Instagram, pues la mexicana siempre cautiva a su legión de seguidores con selfies y sensuales fotografías todos los días. Hace unos días compartió una instantánea entrenando en una pista de baile, sin embargo, en esta ocasión ha tocado revelar una imagen de ella previo a una presentación musical.

La reconocida actriz se encuentra de gira por España, el sábado 18 de mayo se presentó en Barcelona, mientras que su siguiente parada es Málaga. La mexicana ha alcanzado un nuevo nivel de popularidad por su papel de "Lu" en la serie Élite de Netflix, ahora con 23 años ha presentado su álbum musical "SIE7E", el cual promete ser el boom del verano europeo.

Instagram: Cinco curiosidades de Danna Paola

- En el 2014 debutó como diseñadora de modas para la firma Sexy Jeans

- Hizo su debut en la televisión a los cuatro años de edad en la versión mexicana de Plaza Sésamo.

- Danna Paola debutó en la música a los seis años con el tema "Mi globo azul".

- La cantante no sale de su casa sin maquillarse los labios, por lo que siempre se le ve con los labios rojos.

- Danna Paola es fan de ir de compras.

Danna Paola en Instagram

A través de su Instagram, la artista publica fotografías 'hot'. Si deseas ver fotos de Danna Paola, solo deberás buscarla como "@Dannapaola". En la descripción de su perfil se puede leer "S I E 7 E", se trata de su último álbum.

"Final feliz", single del nuevo álbum de Danna Paola, ya suma más de 21 000 visualizaciones en Youtube. Puedes disfrutar del tema aquí abajo.

Danna Paola promete dos Grammy

La intérprete de 'Mala Fama' se grabó un nuevo ' hit' con el productor Stefano Vieni en España. "Solamente quiero decir que no he parado de llorar, y si ven los Grammy que están ahí detrás, esta canción va a tener uno de esos, estoy segura", reveló Danna Paola, a lo que el escritor agregó: "No ha parado de llorar".

Danna Paola en Élite

"Élite" es una serie protagonizada por la actriz mexicana, quien si bien en este nuevo proyecto interpreta a una joven adinerada, ella afirmó que este show es cero banal y superfluo como lo era RBD.

"Élite no tiene un grupo musical, Rebelde era una cosa que tenía un nivel muy superficial y creo que Élite no es nada superficial. Tiene la ventaja de, además de ser la segunda serie original de Netflix España, llevar temas juveniles y fuertes de una buena manera”, comentó Danna Paola en una entrevista.