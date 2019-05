Productor de Yahaira Plasencia furioso niega que Jefferson Farfán lo haya contratado

El productor musical de Yahaira Plasencia y Maluma rompió su silencio y puso fin a los diversos rumores que giran entorno a Jefferson Farfán, quien supuestamente habría contratado para que trabaje con la salsera, como parte de un presente por haber retomado su relación.

Sergio George, también productor de Marc Anthony, dedicó unas líneas en su cuenta oficial de Twitter para disipar cualquier rumores que se haya fomentado con el contrato que firmó Yahaira Plasencia con él.

"Me contratan compañías multinacionales o yo contrato para mi compañía. No hago contratos con individuos. Estupideces", escribió el productor de Maluma.

Luego de su pronunciamiento, la salsera hizo eco en su su red social Instagram y replicó el mensaje a través de sus historias. Además, la 'reina del totó' dejó un contundente comunicado en su perfil de la red social antes citada.

"Estoy tan proyectada en mi carrera y trabajando en silencio que lo que digan o especulen me tiene sin cuidado . Solo sé que ahorita mi prioridad es luchar por mis sueños, nada más. Dejen de inventar", se aprecia el texto que publicó la intérprete de "No te he robado nada".

Mensaje de Yahaira Plasencia en Instagram

Semanas antes, Sergio George estuvo en nuestro país para concretar su apoyo a la carrera de Yahaira Plasencia, tal como se vio en diversos medios de comunicación. En el video se aprecia a la salsera y al productor firmando los documentos que demostrarían un nuevo compromiso de su internacionalización.

Las cosas fueron tomadas a bien por sus admiradores; sin embargo, hace pocos días se vino especulando sobre la posible reconciliación de la salsera con Jefferson Farfán, motivo que generó el rumor de que el popular Foquita habría pagado al productor Sergio George para que labore con ella.

Yahaira Plasencia firmando contrato con productor de Maluma y Marc Anthony