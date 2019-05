Pedro Moral encara a Magaly Medina por burlas en su programa

Pedro Moral sigue facturando. El último viernes, el exnovio de Sheyla Rojas sorprendió a más de uno al aparecer en un evento para promocionar el concierto de Marc Anthony, quien regresará a nuestro país para ofrecer un show el próximo sábado 17 de agosto en el Jockey Club del Perú, Pelousse.

El empresario aprovechó las cámaras de ATV para responderle a Magaly Medina, quien aseguró que Pedro Moral sigue facturando con su pasada relación con Sheyla Rojas.

"No estoy facturando nada aunque no lo creas. Dile a Magaly que tanto que le gusta investigarme, que averigüe si estoy mintiendo o no", expresó el hombre que se sentó dos veces en el sillón rojo de “El valor de la verdad” para hablar de lo que fue su romance con la conductora de “Estás en todas”.

Por otro lado, Pedro Moral se refirió a la demanda del abogado de Sheyla Rojas, quien le pidió 500 mil soles como reparación civil. "No voy a hablar más del tema. Mis abogados están viendo todo el tema. Él tiene derecho a demandarme y yo también", advirtió el empresario.

El hombre que desea ser actor aseguró que no extraña nada de Sheyla Rojas y descartó que vaya a regresar con la popular 'Leona loca'.

Desde que Pedro Moral apareció en el programa de Beto Ortiz, el empresario encontró a gente que lo apoya, pero también a personas que están en su contra. En la actualidad se dedica a promocionar marcas en sus redes sociales.

Magaly Medina le responde a Pedro Moral

Luego de que Pedro Moral asegurara que no tiene ningún problema en visitar el programa de Magaly Medina, la popular ‘urraca’ indicó que lo único que le falta para concretar el encuentro es dinero. “(Falta) que hagamos la chancha”, dijo entre risas. “Solo es cuestión de presupuesto, como la boda de Sheyla (Rojas)”, añadió.

Magaly Medina habló de la relación de Tula y Carmona

La conductora de “Magaly Tv, la firme” contó que Gisela Valcárcel admitió que Tula Rodríguez fue la “manzana de la discordia” entre la conductora de “El artista del año” y el exgerente de televisión.

"Es la primera vez que Gisela habla de esto. Yo fui la única que cuestioné este 'clic', y eso que Gisela nunca fue mi amiga pero en cuestión de género siempre he sido solidaria", expresó Magaly Medina.

La figura de ATV señaló que sabe más detalles del fin de la relación de Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez, pero que prefiere contarlo en otro medio. "En realidad, alguna vez cuando conversé con Gisela Valcárcel, la única vez que he conversado con Gisela Valcárcel, ella me contó detalles de esto (deslealtad de Javier Carmona con Tula Rodríguez), pero hoy no lo voy a contar, algún día cuando escriba mi libro lo diré", aseguró.