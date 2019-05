Susan Prieto y el drama que vive por su enamorado

Cuando Susan Prieto fue presentada por Gisela Valcárcel como una de las 11 participantes de “El artista del año”, la joven cantante se mostró muy emocionada por la oportunidad que le dieron para regresar a las pantallas chicas.

Desde su primera presentación, Susan Prieto brilló en el escenario, incluso logró que el jurado la elijan entre las dos mejores de la gala debut de “El artista del año”, junto a Sandra Muente.

Sin embargo, no todo en su vida es bueno. La joven que se hizo popular en Youtube con el cover de “Díganle” de Corazón Serrano aseguró que no atraviesa un buen momento en su vida sentimental, pues su pareja no vive en nuestro país.

“Mi novio es alemán y una relación a distancia es un poco difícil, pero estamos bien. Recién tenemos dos meses, es un buen chico, pero tampoco me voy a cegar y voy a creer que solo está pensando en mí, no le puedo prohibir que haga cosas y él tampoco me las puede prohibir a mí, hasta que ya estemos juntos nuevamente y esto sea más serio”, expresó la cantante.

Por otro lado, Susan Prieto recibió algunas críticas del jurado en “El artista del año” en su última participación cuando interpretó “Tómame o déjame” y ella no dudó en responder a lo que le dijo Denisse Dibós.

“A veces no entiendo bien qué es lo que buscan, pero igual me sigo esforzando. En líneas generales, creo que las críticas estuvieron bien, las tomo para aprender más, me estoy nutriendo de todo lo que me están diciendo, soy una ‘esponjita’ y, lo mejor, estoy con perfil bajo”, señaló.

Sobre su próxima participación en el programa de Gisela Valcárcel, la excompetidora de “Los 4 finalistas” expresó: “Estoy feliz, bien emocionada, porque esta semana toca una gala de cabaret, que es algo totalmente diferente a lo que he hecho antes. Estaré fuera de mi zona de confort y eso me emociona”.

Los cuestionamientos contra Susan Prieto también han empezado a aparecer debido a que ella no muestra mucha piel ni realiza una trabajosa coreografía. “Sí, quieren que salga medio sexy y a mí me gusta eso pero siempre bien cuidado. La verdad, estoy muy confiada de mis curvas, estaba súper tímida al inicio pero siento que ahora ya es hora de mostrar algo distinto. Ya me verán este sábado, ¡qué nervios!”, señaló la joven que días atrás sorprendió con sus fotos en traje de baño.

Por otro lado, la joven que participó en “La Voz Perú” no tuvo problemas en decir que le gustaría que Kate Candela se salve de la sentencia frente a ‘Choca’ Mandros. “Obviamente (quiero) que se quede Kate, es un talentazo, aunque Choca también es bueno”, expresó.

