Antonio Pavón aseguró que Magaly Medina se droga en revelador audio

Magaly Medina reveló nuevos audios de Antonio Pavón, quien realizó fuertes acusaciones contra la conductora de "Magaly TV, la firme". La figura de ATV se mostró mortificada y aseguró que las acciones legales ya las tomó.

Magaly Medina enfureció al oír el audio que mostró uno de sus reporteros, donde indica el torero que la presentadora es "la que fuma, la que bebe y la que consume".

"Magaly Muchas veces me ha hablado como me tiene que hablar, y si me me tiene que corregir, me corrige. Pero comportarse en televisión nacional como se comportó con mi hermana y conmigo, diciendo en televisión que yo bebo o que consumo drogas", se le oye a Antonio Pavón en la primera parte del audio que reveló Magaly Medina.

No contento con ello, el español siguió hablando sobre la presentadora y aseguró que todo lo dicho contra él, lo hace la popular Urraca.

"No Magaly, la que fuma eres tú, la que bebe eres tú y la que consume eres tú. O sea me refiero, si nos ponemos a insultarnos, la que empezó a insultar fue Magaly, a mi familia y a mí", aseveró el ex de Sheyla Rojas.

En ese plano, Magaly Medina indicó que el torero tiene facilidad para mentir, además argumentó que todas las conversaciones las hablaron en privado y que nunca lo dijo en televisión nacional sobre lo antes dicho en los audios.

"Te reto cuando aterrices a Perú, si es que te deja migraciones entrar a este país otra vez. Te reto a realizarte un examen, no de orina, no de sangre, de cabello pero vigilado para que no lo cambies con nada y coges un pelo mío y te lo llevas, y a ver a quien le va salir que", manifestó Magaly Medina.

