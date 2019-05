Ivana Yturbe hace fuerte confesión sobre detalle que le hizo Jefferson Farfán

Luego que se hablara de la supuesta reconciliación entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, Ivana Yturbe se pronunció sobre detalle que le dio el jugador de Lokomotiv.

La ex de Jefferson Farfán indicó qué es lo que hizo con el anillo de $ 5 000 que le obsequió el seleccionado en el último verano, el cual presumió en diversas fotografías que publicó en su perfil autorizado de Instagram.

Ivana Yturbe compartió diversas instantáneas de su viaje por Dubai en lujosos yates y parajes de medio oriente, en su tour que realizó con el futbolista del Lokomotiv.

En la reciente emisión de "En boca de todos", Ivana Yturbe fue cuestionada por el anillo que le regaló Jefferson Farfán. La amiga de Mario Irivarren aseguró que lo tiene "bien guardado" en un cajón de su casa.

"Los regalos no se venden ni se regalan", expresó la participante de "Esto es Guerra", luego que los presentadores del programa en mención le insistieran sobre el particular. De acuerdo con la modelo, el obsequio de Jefferson Farfán se encuentra a buen recaudo y que no lo ha vendido como se ha especulado.

En esa conversación que mantuvo con los conductores de "Estás en todas", la modelo reveló que en ella es común guardar todos los presentes que le hacen llegar.

"¿Alguno en especial? Ahí los tengo todos guardados. Creo que una de las cosas más lindas que me dio fue una sorpresa por mi cumpleaños y la voy a guardar acá", expresó Ivana Yturbe haciendo un gesto con su mano hacia su pecho.

La participante de "Esto es Guerra" fue puesta en aprietos al ser preguntada si los obsequios de Jefferson Farfán y Mario Irivarren están guardados en un mismo lugar. Entre sonrisas, la modelo indicó que eso no es posible porque los tienen separados.

Ivana Yturbe aseguró que guarda el anillo que le dio Jefferson Farfán