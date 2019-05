Selena Gomez anuncia sorpresiva boda con conocido actor [VIDEO]

Selena Gomez viene atravesando uno de los mejores momentos a nivel profesional tras aparecer, por primera vez, en el prestigioso festival Festival de Cannes.

Como se recuerda, la cantante y actriz se alejó de las redes sociales y de sus presentaciones en vivo tras recibir un trasplante de riñón y, posteriormente, ser internada en una clínica para tratar su depresión, producto del lupus.

Tras recuperarse, Selena Gomez volvió poco a poco a la escena musical y, como era de esperarse, lo hizo a la grande.

La celebridad también se enfocó en su carrera como actriz. Es así que participó en "The Dead Don't Die" ("Los muertos no mueren"), cinta de zombis de Jim Jarmusch.

Dicha película, protagonizada por Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Iggy Pop, Sara Driver, Carol Kane, Selena Gomez y Tom Waitse, se estrenó en el conocido Festival de Cannes.

A través de su cuenta de Instagram, Selena Gomez compartió una serie de fotos de su paso en el festival, donde posó junto al elenco de "The Dead Don't Die", pero lo que llamó la atención de todos fue su interacción con Bill Murray y su impactante confesión.

En dos de las fotos compartidas por la expareja de Justin Bieber, se ve a la joven muy cerca del veterano actor. "Por cierto, Bill Murray y yo nos vamos a casar", escribió en la descripción de la imagen, desatando la locura entre sus seguidores.

Sin embargo, todo se trataría de una broma de la artista, pues, como ella lo ha dicho antes, no está pensando en iniciar una relación. Además, el actor es 42 años mayor que ella.

En contra de las redes sociales

En conferencia de prensa, Selena Gomez reveló su preocupación por el contenido que muestran las redes sociales, ya que están expuestas a los jóvenes sin ninguna precaución.

La artista calificó de "terribles" las redes. "Me aterroriza ver hasta qué punto se exponen estos jóvenes. No están al corriente de las noticias. Es peligroso que la gente no tenga la información adecuada", comentó.

Perfil bajo en Instagram

Selena se ha alejando en diversas ocasiones de su cuenta oficial de Instagram, debido a su delicado estado de salud y problemas personales. Hace tres meses regresó a dicha red social, pero ha optado por mantener un perfil bajo.

