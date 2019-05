Justin Bieber marca su retorno a la música con divertido video al lado de Ed Sheeran

Hace un par de semanas, Justin Bieber se presentó en el Festival de Coachella como invitado especial de Ariana Grande y aseguró sobre el escenario que volvería muy pronto a retomar su carrera musical.

“No he estado en un escenario en dos años. No tenía idea de que iba a cantar esta noche, absolutamente ninguna idea. Llevaba este traje sin saber que subiría aquí”, dijo en aquel entonces el cantante canadiense luego de interpretar al lado de Grande la canción "Sorry".

"Volveré pronto", agregó el esposo de la modelo Hailey Baldwin.

Como se recuerda, Justin hizo un alto a sus proyectos para enfocarse en su salud mental, pues, como el mismo contó a través de sus redes sociales, no se sentía preparado para volver a los escenarios.

Finalmente, el ex de Selena Gomez cumplió su palabra y lo hizo por todo lo alto. El joven artista estrenó un divertido video al lado de Ed Sheeran. Ambos artistas se juntaron para regalar a sus fans “I Don’t Care”, un clip muy extraño y llamativo.

Asimismo, Bieber anunció días antes a través de su cuenta de Instagram la esperada colaboración. En su red social, el cantante publicó fotos y avances del video musical.

En el video, las celebridades aparecen en divertidos sitios como Japón, Los Ángeles y Egipto. Además, utilizan divertidos disfraces.

Al final terminan todos bailando vestidos de vaqueros del viejo oeste y Ed Sheeran vestido de novia incluso se casa con un Justin Bieber de cartón.

El clip oficial, que se encuentra en la cuenta del músico británico, se acerca a los 5 millones de reproducciones en Youtube.

Cabe destacar que el video con la letra de la canción lo lanzaron la semana pasada, y hasta el momento tiene más de 42 millones de visualizaciones.

No es la primera vez que colaboran juntos

Hace cuatro años, Justin Bieber y Ed Sheeran se unieron para escribir la conocida canción “Love Yourself”. El tema fue incluido en el disco disco Purpose del canadiense de 25 años.

¿De qué trata “I Don’t Care”?

La letra de la canción fue escrita por Ed Sheeran, donde contó algunos pasajes de la vida oscura de Justin Bieber como su enfado y sus ataques de ansiedad.