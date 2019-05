Hermana de Antonio Pavón reacciona fuerte ante los insultos racistas del torero [VIDEO]

Antonio Pavón continúa en el ojo de la tormenta a raíz de los insultos racistas que ha despotricado en contra de sus detractores, entre ellos Magaly Medina. El popular torero se ha convertido en blanco de severas críticas por sus violentas reacciones en las redes sociales, donde lanza improperios y humillantes mensajes a las mujeres que cuestionaron sus acciones.

Ante lo sucedido, la periodista Magaly Medina dejó en claro que no iba a permitir que Pavón continúe lanzando insultos racistas contra las mujeres peruanas, ya que la habría tildado de "india marginal" y "muerta de hambre", además afirmó que ganó lo poco que tiene haciendo "televisión basura".

A raíz de la nueva polémica, Alicia Pavon no dudó en pronunciarse al respecto, ya que ella se convirtió en una fuerte defensora de su hermano cuando se produjo el enfrentamiento mediático con Sheyla Rojas. Pese a que no era la primera vez que su hermano se expresaba con ese tipo de insultos, la española aseguró que no es racista; sin embargo, dejó en claro que no puede "defender lo indefendible".

"Aconséjale a tu hermano que se baje de su nube y que nunca se olvide de que una marginal como él dice le dio de comer y que nunca se olvide de que su hijo es peruano y siempre lo será! La vida es boomerang! Tarde o temprano va a necesitar del Perú de nuevo y OJALÁ le cierren las puertas porque es un malagradecido! Y así lo defiendas, ya la fama de racista lo tiene bien tatuado y el peruano nunca lo olvida", indicó una usuaria en las redes oficiales de la hermana del torero.

Como era de esperarse, la respuesta de Alicia no tardó en llegar, dejando en claro que esta vez no podía defender al exchico reality. "No voy a defender lo indefendible, no me gusta que conteste a comentarios feos de esa forma, lo mejor es no hacer caso o directamente eliminarlo. Pero se que no es racista, de eso estoy segura al 100x100", sentenció.

Antonio Pavón insulta a Magaly Medina

Durante los últimos días, Antonio Pavón y Magaly Medina han sostenido un fuerte enfrentamiento, por ello la conductora no dudó en hacer públicos los insultos que el español usó para atacarla, además afirmó que hará todo lo posible para que no regrese al país a insultar a otras mujeres.