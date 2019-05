Austin Palao genera incomodidad en Luciana Fuster tras polémica decisión

En la reciente emisión de "Esto es Guerra", Luciana Fuster y Austin Palao tuvieron que ser elegidos para cada uno de los equipos que formaran el "nuevo" reality de América TV.

Fueron sinceros al ser cuestionados sobre la tolerancia entre ambos. Austin Palao fue tajante al ser preguntado si no tendría problema alguno con su expareja en el mismo grupo. La respuesta de los participantes de "Esto es Guerra" fue unánime e indicaron que no.

Sin embargo, cuando Austin Palao eligió a los 'retadores' y el gesto de Luciana Fuster fue obvio ante la decisión del popular 'bala'.

Pese al intento del capitán de los 'guerreros' en intervenir, el 'tribunal' señaló que en la próxima edición de "Esto es Guerra" podría presentar su descargo e indicar que es lo mejor para su equipo.

Tanto la pareja de Emilio Jaime y Austin Palao han manifestado que no tienen problemas en particular de desempeñarse en un mismo equipo, pero el reciente accionar de la modelo ha generado distintas reacciones en redes sociales, donde indican que aún no han superado su pasado.

Como se recuerda, Luciana Fuster estuvo en los 'guerreros' la temporada pasada; ahora, podría quedarse de forma definitiva en 'guerreros'.

Luciana Fuster mostró su incomodidad ante decisión de Esto es Guerra