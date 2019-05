Rosángela pelea contra Carloncho al recordarle que está en televisión gracias a ella

Rosángela Espinoza y Carloncho sorprendieron a todos los televidentes al sostener una acalorada discusión en vivo en el programa 'En boca de todos'. Ambos personajes no controlaron sus emociones y terminaron sacándose en cara las razones por las que lograron alcanzar la fama en los programas de televisión.

El problema inició cuando Carloncho defendió a Ivana Yturbe de sus polémicas declaraciones en contra de Rosángela, ya que afirmó que la 'chica selfie' no podría derrotarla en un concurso de belleza, insinuando que es mucho más hermosa que ella. Sus palabras generaron incomodidad en la modelo, quien no dudó en pronunciarse.

El primer enfrentamiento se produjo cuando la integrante de 'Esto es Guerra' dejó en claro que Carloncho se encuentra trabajando en América solo porque es un personaje mediático y gracias a ello ingresó a televisión. Ante el comentario, el locutor radial no quiso continuar con la polémica y respondió.

"Me encanta que haya vuelto la Rosángela de antes, que seas punzante, me encanta que seas así, porque eso es lo tuyo. Soy un caballero y le agradezco esa referencia que tiene hacia mí, estoy presente siempre", dijo Carloncho, sin imaginar que su expareja lanzaría otra inquietante pregunta: "Entonces puedo hacerte otra pregunta: '¿quién pisó primero América Televisión,tú o yo?'",dijo la modelo, insinuando que el conductor le debe su fama y trabajo.

La dura respuesta de Carloncho

El conductor de 'En boca de todos' no toleró los fuertes ataques en su contra y respondió con fuerza: "No se trata de quién pisó o no. No estamos compitiendo porque tú estás presumiendo que gracias a ti yo puedo pisar este canal, y justamente me acuerdo que ese tipo de cosas te molestaban. Me refiero a que tú dices que nadie hace nada por otra persona y tú estás dando a entender que prácticamente estoy aquí por ti y no es así", dijo indignando la figura de televisión.

Ante ello, la 'chica selfie' intentó no continuar con la discusión; sin embargo, afirmó que cada uno sabe cómo sucedieron las cosas. Al final, fue Maju Mantilla quien debió intervenir para terminar con la discusión.