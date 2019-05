Antonio Pavón a periodista: "No le voy a pedir disculpas, es poca dama"

Antonio Pavón rompió su silencio y habló sobre el pleito virtual que tuvo con periodista del diario el Ojo. El ex de Sheyla Rojas, lejos de pedir disculpas públicas, utilizó fuertes calificativos contra la mujer involucrada.

En la reciente emisión del programa "Válgame Dios", el español salió a defenderse del escarnio social en el que se ha visto inmerso en estos últimos días.

"Señorita, ¿por qué tiene usted la poca vergüenza de decirme a mí lo que tengo que hacer? Dedíquese a su vida y a sus responsabilidades, de escribir insultos y también porque te pueden escribir cosas ofensivas", expresó el torero.

El ex de Sheyla Rojas aceptó que él escribió cosas ofensivas a la periodista, porque se siente ofensivo por todos los agravios que recibe en redes sociales.

"Que si yo utilizó palabras que son muy ofensivas; sí, las utilizo, son palabras muy ofensivas. Porque yo también me siento ofensivo (...) Si me vas a faltar el respeto, yo me voy acordar de tu papá, mamá, de tu abuelo y de tu abuela, yo no voy a permitir que me falten el respeto", acotó.

La comunicadora del diario antes citado indicó que al hacerse de dominio público los insultos recibidos por Antonio Pavón, él le habría enviado una solicitud de amistad, pero ello no aceptó porque le dio miedo las capturas de pantalla que este le había hecho llegar.

"Yo no sabía que me iba a responder a mí (...) Después que esta información rebota en otros medios, él me envió una solicitud de amistad. Él me mandaba otros pantallazos (...) Lo leí y me dio más miedo, y lo dejé ahí", manifestó la redactora web del diario Ojo.

El español no hizo un mea culpa y dejó un detonante mensaje contra la señorita involucrada: "¿Yo disculpas a esta señorita? No, todo lo contrario. A esta señorita le tengo que decir que es una desatinada, una irrespetuosa; si es periodista, es una periodista de muy poca categoría, de muy baja calidad", aseveró el ex de Sheyla Rojas con evidente exasperación.

Además, el torero acotó que la comunicadora es "muy poca dama" y que no va a tolerar que nadie le falta el respeto, ni así se trate de una mujer.

Antonio Pavón no se disculpa y tiene fuertes calificativos contra comunicadora