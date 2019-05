Kylie Jenner presume sus curvas en sexy body [VIDEO]

Kylie Jenner es una de las celebridades con mayor número de seguidores en Instagram y todo lo que comparte es muy comentado por sus fans. Una reciente publicación de la modelo no ha sido la excepción y viene alborotando a sus seguidores en el mundo.

Se trata de una instantánea donde la hermana menor de Kim Kardashian se dejó ver en un sexy body blanco, donde puso al descubierto sus medidas de infarto.

"Mantener la calma", fue la descripción de la sexy fotografía que viene revolucionando Instagram.

Los seguidores de Kylie no fueron ajenos a esta publicación y llenaron la sección comentarios con distintos halagos hacia la celebridad.

"Eres hermosa", "Creo que te amo", "Tienes una increíble figura", "Eres realmente bella y la mejor del clan Kardashian" y "Admiro tu amor", se pudo leer entre los comentarios.

La sesión fotográfica de Kylie Jenner se realizó por las celebraciones del Día de la Madre, donde también posó junto a su pequeña hija Stormi Webster.

Kylie Jenner presume sus medidas en sexy body

Kylie Jenner en el Met Gala

El Met Gala se convirtió en un acontecimiento importante para muchas celebridades y para Kylie Jenner no fue excepción, quien se robó todas las miradas por su imponente apariencia.

La presencia de Kylie Jenner en la Gala del Museo Metropolitano de Nueva York (MET) causó gran revuelo por el atrevido look que dejó ver su espectacular figura.

Jenner es una empresaria​, diseñadora y modelo estadounidense. Alcanzó cierta notoriedad en la prensa de espectáculos y en programas televisivos de vanidad a raíz de su aparición en el reality show autopromocional de la familia Kardashian, Keeping Up with the Kardashians.